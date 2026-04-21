Το μήνυμα του Καρόλου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισσάβετ: «Παρέμεινε σταθερή και ακλόνητη στους ανθρώπους που υπηρετούσε»
Ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή της, σημειώνοντας ότι οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις πιθανότατα θα την προβλημάτιζαν βαθιά, ενώ τόνισε την αφοσίωσή της στη δημόσια υπηρεσία επί επτά δεκαετίες.
Συγκεκριμένα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την παρακαταθήκη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, τονίζοντας ότι παρέμεινε «σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρετούσε».
Η εκλιπούσα βασίλισσα θα συμπλήρωνε έναν αιώνα ζωής σήμερα και ο Κάρολος επισήμανε ότι η ημέρα αυτή πρέπει να γιορταστεί για μια «καλή ζωή» και όχι για να σηματοδοτήσει μια «απουσία», εν όψει μιας σειράς βασιλικών εκδηλώσεων που θα την τιμήσουν.
Δείτε το μήνυμά του:
«Πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, υποψιάζομαι ότι θα την ανησυχούσαν βαθιά, αλλά αντλώ δύναμη από την πεποίθησή της ότι το καλό θα επικρατήσει πάντα και ότι μια πιο φωτεινή αυγή δεν βρίσκεται ποτέ μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βασιλιάς. Παράλληλα, υπενθύμισε την πρώτη δημόσια ραδιοφωνική μετάδοση της τότε πριγκίπισσας Ελισάβετ σε ηλικία μόλις 14 ετών, όταν είχε δηλώσει ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλει «ώστε ο κόσμος του αύριο να γίνει καλύτερος και πιο ευτυχισμένος», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πεποίθηση που συμμερίζεται «με όλη του την καρδιά».
Ο βασιλιάς δεν προσδιόρισε τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να είχαν προβληματίσει την εκλιπούσα μονάρχη. Το μήνυμα δημοσιοποιήθηκε σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, που έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αναταράξεις στη ναυτιλία, καθώς και η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που διανύει το πέμπτο έτος.
Την ίδια στιγμή, το παλάτι έχει βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης μετά την αφαίρεση τίτλων από τον πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.
Στο μήνυμά του, ο βασιλιάς υπογράμμισε ότι ο σχεδόν αιώνας ζωής της μητέρας του συνέπεσε με σημαντικές ιστορικές αλλαγές, ωστόσο η ίδια παρέμεινε σταθερή στις αξίες της.
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, έχοντας υπηρετήσει ως αρχηγός του κράτους για 70 χρόνια. Το βίντεο-αφιέρωμα του βασιλιά γυρίστηκε στις αρχές Απριλίου στη βιβλιοθήκη του Μπαλμόραλ.
Remembering Her Majesty Queen Elizabeth II, 1926 – 2022.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2026
