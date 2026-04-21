Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
«Το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ιnternational Maritime Organization, IMO) επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εδώ και επτά εβδομάδες, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες.
Το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, επεσήμανε ο Ντομίνγκες στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ Singapore Maritime Week.
Οι λεπτομέρειες σχετίζονται με τη σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο, κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων, πρόσθεσε.
The International Maritime Organization (IMO) is working on an evacuation plan for hundreds of ships that have been stuck in the Strait of Hormuz since the US-Israel war on Iran began, according to Bloomberg.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 21, 2026
