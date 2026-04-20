Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Viral έγινε λουόμενη σε παραλία του Σίδνεϊ που αγνόησε τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, δείτε βίντεο
H νεαρή γυναίκα παρέμεινε ξαπλωμένη μπρούμυτα στην πετσέτα της διαβάζοντας το βιβλίο της, την ώρα που λίγα εκατοστά δίπλα της γινόταν κυριολεκτικά χαμός
Viral έγινε μια λουόμενη στη διάσημη παραλία Μπόντι Μπιτς στο Σίδνεϊ της Αυστραλία, που αγνόησε τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ και παρέμεινε ξαπλωμένη στην πετσέτα της, παρά τον... χαμό που γίνόταν γύρω της.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η νεαρή γυναίκα να παραμένει ξαπλωμένη μπρούμυτα στην πετσέτα της διαβάζοντας το βιβλίο της, την ώρα που λίγα εκατοστά δίπλα της γίνεται κυριολεκτικά ο χαμός, μιας κι εκείνη την ώρα περνά από δίπλα της ο Χάρι με τη Μέγκαν, συνοδευόμεοι από κάμερες και κόσμο που έχει συγκεντρωθεί για να τους δει.
Στο βίντεο φαίνεται η... κουστωδία να προχωρά και ξαφνικά ανοίγει ένας μικρός κύκλος για να μην πατήσουν τη νεαρή γυναίκα που φορά τα γυαλιά ηλίου της, απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό καιρό στην Αυστραλία παραμένοντας ατάραχη στη θέση της, ενώ κάποια στιγμή σηκώνει απορημένη το κεφάλι της.
Σημειώνεται ότι το διάσημο ζεύγος βρέθηκε στην Αυστραλία για τετραήμερη επίσκεψη, για πρώτη φορά μετά το 2018, κατά την οποία συμμετείχαν σε εκδηλώσεις σε σχέση με τον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και τα ζητήματα βετεράνων.
Australian woman ignores Meghan Markle and Prince Harry as dozens of media and the Duke and Duchess walk around her while she sunbathes on Bondi Beach. pic.twitter.com/KjupVrgwZp— Oli London (@OliLondonTV) April 20, 2026
