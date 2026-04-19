Βίντεο: Μαέστρος ρίχνει κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατομμυρίου σε συναυλία
Στιγμές αγωνίας στη σκηνή στη Λάχτι όταν πολύτιμο όργανο του Guadagnini έπεσε στο πάτωμα – Συνεχίστηκε η συναυλία μετά από έλεγχο του οργάνου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία συμφωνικής ορχήστρας στη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν ένα απρόοπτο περιστατικό διέκοψε για λίγο την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια του φινάλε, ο μαέστρος, κινούμενος με πάθος και ένταση, χτύπησε κατά λάθος το βιολί της σολίστ, με αποτέλεσμα το πολύτιμο όργανο να πέσει στο πάτωμα μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο βιολί του 18ου αιώνα του Ιταλού οργανοποιού Τζοβάνι Μπατίστα Γκουαντανίνι, η αξία του οποίου εκτιμάται κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η σολίστ αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να μετριάσει την πτώση, ενώ η συναυλία διακόπηκε προσωρινά ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση του οργάνου. 

Τελικά, μετά από προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι το βιολί δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Η συναυλία που έγινε στις 16 Απριλίου συνεχίστηκε κανονικά.

