Βίντεο: Μαέστρος ρίχνει κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατομμυρίου σε συναυλία
Στιγμές αγωνίας στη σκηνή στη Λάχτι όταν πολύτιμο όργανο του Guadagnini έπεσε στο πάτωμα – Συνεχίστηκε η συναυλία μετά από έλεγχο του οργάνου
Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία συμφωνικής ορχήστρας στη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν ένα απρόοπτο περιστατικό διέκοψε για λίγο την παράσταση.
Κατά τη διάρκεια του φινάλε, ο μαέστρος, κινούμενος με πάθος και ένταση, χτύπησε κατά λάθος το βιολί της σολίστ, με αποτέλεσμα το πολύτιμο όργανο να πέσει στο πάτωμα μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο βιολί του 18ου αιώνα του Ιταλού οργανοποιού Τζοβάνι Μπατίστα Γκουαντανίνι, η αξία του οποίου εκτιμάται κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η σολίστ αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να μετριάσει την πτώση, ενώ η συναυλία διακόπηκε προσωρινά ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση του οργάνου.
Τελικά, μετά από προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι το βιολί δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Η συναυλία που έγινε στις 16 Απριλίου συνεχίστηκε κανονικά.
The conductor waved his arms so energetically that he knocked a €1 million violin out of the soloist’s hands during the concert.— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026
It happened during a symphony orchestra performance in Lahti, Finland.
The concert resumed only after they made sure the instrument — crafted by… pic.twitter.com/odXBe9Nvgv
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα