Αναστάτωση σε αυτοκινητόδρομο στο Τενεσί: Ανετράπη φορτηγό με 1 εκατ. μέλισσες, δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκλήθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Τενεσί των ΗΠΑ, όταν φορτηγό που μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο μέλισσες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με το Associated Press, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους οδηγούς άλλων οχημάτων που βρίσκονταν στο σημείο να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητά τους.
Δείτε βίντεο:
A truck carrying approximately 1 million bees crashed off an off-ramp in Tennessee, allowing the insects to escape. The bees were eventually rounded up and moved from the area by beekeepers. pic.twitter.com/X4x9dEHONq— CBS News (@CBSNews) April 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα