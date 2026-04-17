Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, λέει η Γαλλία

Κλείσιμο

«Σοβαρή κατάσταση»

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ έκρινε ότι τα Στενό του Ορμούζ, «αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», απορρίπτοντας την ιδέα καταβολής διοδίων, καθώς οι χώρες μέλη της G7 επιδιώκουν να περιοριστεί ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.Το κομβικό σημείο αυτού του πολέμου «βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ», τόνισε ο Λεσκίρ απαντώντας την Πέμπτη σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.«Έχουμε ανάγκη να ανοίξει, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δεν θέλω να πληρώνω ούτε ένα δολάριο για να περνάω από το στενό», είπε ο υπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.Τα Στενά, από τα οποία διέρχονται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν ουσιαστικά κλείσει με απόφαση του Ιράν αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Τεχεράνη επιβάλλει de facto διόδια.Ο Λεσκίρ βρισκόταν χθες στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην οποία συμμετέχουν πολλοί υπουργοί, κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι.Πήρε μέρος σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της G7 προχθές Τετάρτη. Την προεδρία της G7 ασκεί φέτος η Γαλλία.Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου κάλεσε χθες Πέμπτη με ανακοίνωσή της να «περιοριστεί το κόστος για την παγκόσμια οικονομία» που θα είχε «η παράταση της σύγκρουσης» στη Μέση Ανατολή και να επιδιωχθεί «διαρκής ειρήνη» στην περιοχή.Θα πρέπει να παρακολουθείται στενά «η εξέλιξη των [οικονομικών] κινδύνων κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων», τόνισε ο Λεσκίρ.Η απογείωση των τιμών της ενέργειας στις αγορές εγείρει φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού κι ενδέχεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών, αν όχι να προκαλέσει ύφεση.«Αν πρέπει να δράσουμε, όπως κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες αποδεσμεύοντας (στρατηγικά) αποθέματα» πετρελαίου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των κρατών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), «θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας.Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμπροεδρεύουν σήμερα Παρασκευή σε σύνοδο -θα γίνει ψηφιακά- αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να συζητηθεί «πολυμερής και εντελώς αμυντικού χαρακτήρα αποστολή» στο στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με το Ελιζέ.Η «γενική αίσθηση» στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 ήταν πως, σύμφωνα με τον Ρολάν Λεσκίρ.