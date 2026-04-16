Πάνω από 30 ναυάγια που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. ανακαλύφθηκαν στον κόλπο του Γιβραλτάρ, 23 ρωμαϊκά πλοία μεταξύ τους

Παρότι τέτοιου τύπου πλοία αναφέρονται συχνά σε ιστορικές πηγές, έχουν μελετηθεί ελάχιστα από αρχαιολόγους.Ο ίδιος ο Θερέθο εντόπισε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο κατά τη διάρκεια ανασκαφής στοΑρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για εξαιρετικά καλοδιατηρημένο βιβλίο, ωστόσο αποδείχθηκε ότι ήταν ξύλινο κουτί σε σχήμα βιβλίου με κενό εσωτερικό.«Αρχικά θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την απόκρυψη εγγράφων και ότι ίσως σχετιζόταν με κατασκοπεία», δήλωσε ο αρχαιολόγος. «Μήπως ο αξιωματικός που το μετέφερε κατέγραφε τη θέση εχθρικού πλοίου;». Τελικά, το κουτί περιείχε δύο ξύλινες χτένες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κάτοχός του ενδιαφερόταν περισσότερο για την προσωπική του περιποίηση παρά για κατασκοπευτικές δραστηριότητες.Οι ερευνητές εκφράζουν την ελπίδα ότι η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας και το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού θα λάβουν μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων στον κόλπο της– γνωστό και ως κόλπος του– οι οποίοι απειλούνται από την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, τις εκβαθύνσεις και την κατασκευή αποβάθρων. Παράλληλα, η κλιματική κρίση δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μεταβάλλει τα στρώματα ιζημάτων και εκθέτει αρχαιολογικούς χώρους, ενώ ένα είδος επεμβατικών φυκιών καλύπτει βράχους και ναυάγια.Για την προβολή των ευρημάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας τους, οι ερευνητές δημιούργησαν εικονικά μοντέλα και βίντεο 360 μοιρών των τοποθεσιών, τα οποία παρουσιάζονται διαδικτυακά, αλλά και σε τοπικά μουσεία και δημαρχεία.«Φέρνουμε ειδικά γυαλιά ώστε άνθρωποι που δεν καταδύονται να μπορούν να τα φορέσουν και να ζήσουν μια εμπειρία κατάδυσης στη στεριά», ανέφερε ο Θερέθο. «Αν και πολλοί φαντάζονται ότι θα δουν ένα ναυάγιο γεμάτο θησαυρούς, όπως το Unicorn στον Τεν Τεν, τα περισσότερα ναυάγια δεν διατηρούνται σε τόσο καλή κατάσταση. Ωστόσο, είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει τι συμβαίνει, καθώς η ενημέρωση δημιουργεί και την απαίτηση για την προστασία αυτών των χώρων».Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νερά του κόλπου αποτελούν ένα μοναδικό μικροσύμπαν χιλιάδων ετών ναυτικής και πολιτισμικής εξέλιξης. «Σε έναν πολύ μικρό χώρο μπορούμε να αναλύσουμε την εξέλιξη της ναυτικής ιστορίας σχεδόν ολόκληρης της Ιβηρικής χερσονήσου και της βόρειας Αφρικής», σημείωσε.«Η έρευνα μας υπενθυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε: οι κοινωνίες που ζούσαν κοντά στη θάλασσα είχαν μια ιδιαίτερα έντονη σχέση με αυτήν και βασίζονταν σε αυτή για την επιβίωσή τους. Η μελέτη αυτών των αρχαιολογικών καταλοίπων – η τεκμηρίωση και η κατανόησή τους στο φυσικό τους περιβάλλον και όχι μόνο μέσα από αντικείμενα που καταλήγουν σε μουσεία – μας επιτρέπει να ανασυνθέσουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων».