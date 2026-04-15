Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου
Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου
Η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ, αντάλλαξαν προσχέδια προτάσεων με αξιωματούχους της Τεχεράνης
Διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες που είχαν την Τρίτη και πλησίασαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.
Επισημαίνουν ωστόσο οι αξιωματούχοι ότι η συμφωνία δεν είναι δεδομένη, αν υπολογίσει κανένας και τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Τραμπ — ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ — συνέχισε να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και να ανταλλάσσει προσχέδια προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές την Τρίτη.
«Ήταν στο τηλέφωνο και επικοινωνούσαν στο παρασκήνιο (backchanelling) με όλες τις χώρες και πλησιάζουν», δήλωσε.
Ένας δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος την Τρίτη και επισήμανε ότι «θέλουμε τη συμφωνία, τμήματα της κυβέρνησης θέλουν τη συμφωνία. Το σχεδίο είναι να φέρουμε όλη την κυβέρνηση για τη συμφωνία».
Από την αμερικανική πλευρά εκπέμπεται (ή καλλιεργείται) μια αισιοδοξία ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και ότι η ιρανική πλευρά είναι και αυτή πρόθυμη να συμφωνήσει.
Οι δύο πλευρές, με τη βοήθεια του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας που μεσολαβούν, προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.
Εν τω μεταξύ, πακιστανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διοικητή του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.
Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμφωνήσει κατάρχήν και για δεύτερο γύρο συνομιλιών, αν και ο τόπος και ο χρόνος είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Πιθανόν να διεξαχθούν εκ νέου στο Πακιστάν.
Εάν επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία θα πρέπει να παραταθεί προκειμένου να αρχίσει διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας, αναφέρει το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του ζητήματος.
«Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες — δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε δύο μέρες», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ έτερος αξιωματούχος είπε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα σε παράταση της εκεχειρίας, υπάρχει συνεχής επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας».
Φαίνεται πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ — ο οποίος είχε στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν — και η επιδεινούμενη οικονομική κρίση της χώρας αυξάνουν την πίεση στην πλευρά της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας.
«Το Ιράν δεν έχει χρήματα. Είναι χρεοκοπημένο. Το ξέρουμε. Και ξέρουν ότι το ξέρουμε», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.
Επισημαίνουν ωστόσο οι αξιωματούχοι ότι η συμφωνία δεν είναι δεδομένη, αν υπολογίσει κανένας και τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Τραμπ — ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ — συνέχισε να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και να ανταλλάσσει προσχέδια προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές την Τρίτη.
«Ήταν στο τηλέφωνο και επικοινωνούσαν στο παρασκήνιο (backchanelling) με όλες τις χώρες και πλησιάζουν», δήλωσε.
Ένας δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος την Τρίτη και επισήμανε ότι «θέλουμε τη συμφωνία, τμήματα της κυβέρνησης θέλουν τη συμφωνία. Το σχεδίο είναι να φέρουμε όλη την κυβέρνηση για τη συμφωνία».
Από την αμερικανική πλευρά εκπέμπεται (ή καλλιεργείται) μια αισιοδοξία ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και ότι η ιρανική πλευρά είναι και αυτή πρόθυμη να συμφωνήσει.
Οι δύο πλευρές, με τη βοήθεια του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας που μεσολαβούν, προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.
Εν τω μεταξύ, πακιστανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διοικητή του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.
Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμφωνήσει κατάρχήν και για δεύτερο γύρο συνομιλιών, αν και ο τόπος και ο χρόνος είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Πιθανόν να διεξαχθούν εκ νέου στο Πακιστάν.
Εάν επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία θα πρέπει να παραταθεί προκειμένου να αρχίσει διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας, αναφέρει το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του ζητήματος.
«Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες — δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε δύο μέρες», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ έτερος αξιωματούχος είπε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα σε παράταση της εκεχειρίας, υπάρχει συνεχής επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας».
Φαίνεται πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ — ο οποίος είχε στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν — και η επιδεινούμενη οικονομική κρίση της χώρας αυξάνουν την πίεση στην πλευρά της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας.
«Το Ιράν δεν έχει χρήματα. Είναι χρεοκοπημένο. Το ξέρουμε. Και ξέρουν ότι το ξέρουμε», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.
