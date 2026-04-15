Wall Street Journal: Κατ' αρχήν συμφωνία για νέο γύρο επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Επίθεση στο Ιράν Ιράν Πακιστάν

Δεν έχει οριστεί ο χρόνος και τόπος, είναι όμως πιθανόν να διεξαχθούν οι συνομιλίες και πάλι στο Πακιστάν

3 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συναντηθούν, όμως ακόμη δεν έχει αποφασισθεί το πότε και πού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

To Sky News αναφέρει πάντως ότι ο νέος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί και αυτός στην Ισλαμαμπάντ, την  πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες Τρίτη ανέφερε ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες».

Οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ των πλευρών, τηνν περασμένη εβδομάδα στο Πακιστάν, δεν είχαν καταλήξει πουθενά. Σε απάντηση οι ΗΠΑ, δια του προέδρου Τραμπ, αποφάσισαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Πάντως, παρά την άδοξη κατάληξη των συνομιλιών, το Ιράν επιμένει ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών «είναι συνεχιζόμενη» με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών των Ιράν.

Παράλληλα, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, επίσης σήμερα, ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την επέκταση της εκεχειρίας των 14 ημερών που λήγει την επόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπεία του Πακιστάν έφτασε στην Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Σχετικά με την πακιστανική αντιπροσωπεία, η Τεχεράνη ανέφερε ότι βρίσκεται στο Ιράν έφτασε σε συνέχεια των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν «λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με τις θέσεις» του Ιράν και των ΗΠΑ.
Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης