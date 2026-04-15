Το Ιράν απειλεί να εμποδίσει το εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ
«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», επεσήμανε ο επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Αλί Αμπντολαχί
Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.
Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
JUST IN: 🇮🇷 Iran's military spokesperson warns they will disrupt Red Sea shipping if US blockade continues on the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/jmEIQqsJoF— BRICS News (@BRICSinfo) April 15, 2026
