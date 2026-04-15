Προβληματισμός για την αύξηση των βιασμών που καταγράφονται στη Γερμανία
Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 13.900 υποθέσεις βιασμών σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας WELT am Sonntag σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια.
Τα στοιχεία της αστυνομίας επιβεβαιώνουν και φέτος μια τάση που φαίνεται εδώ και αρκετά χρόνια: από 8.106 περιπτώσεις το 2018 σε 12.771 το 2024. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το εάν η αύξηση στις καταγραφές οφείλεται πράγματι σε αύξηση των εγκλημάτων ή σε μεγαλύτερη προθυμία των θυμάτων να τα καταγγείλουν.
Τα στοιχεία βασίζονται σε υποθέσεις που διερεύνησε η αστυνομία και δεν αποτυπώνουν απαραίτητα πόσες από τις υποθέσεις αυτές οδήγησαν σε καταδίκη των θυτών. Παράλληλα, τα βίαια εγκλήματα σημείωσαν μικρή υποχώρηση το 2025, με 212.344 περιστατικά έναντι 217.277 το 2024.
Η Γερμανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ χαρακτήρισε τους βιασμούς «αποτρόπαια εγκλήματα», επισημαίνοντας ότι η σεξουαλική βία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα με μακροχρόνιες επιπτώσεις στη ζωή των θυμάτων. Αντίστοιχα, ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης Ρόμαν Πόζεκ τόνισε ότι τα στοιχεία για την αύξηση των βιασμών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Σύμφωνα με τις αρχές, η αύξηση στα περιστατικά βιασμών που έχουν καταγραφεί οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι και το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τη σεξουαλική βία, η οποία οδηγεί περισσότερα θύματα να απευθύνονται στην αστυνομία.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το «σκιώδες πεδίο» παραμένει μεγάλο, καθώς πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται, ενώ ορισμένα σημειώνονται στο στενό κοινωνικό περιβάλλον του θύματος. Η αύξηση των αναφορών, ωστόσο, θεωρείται εν μέρει θετική ένδειξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης προς τις αρχές.
Η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερες ποινές, ιδίως για βαριές μορφές βιασμού, όπως μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για ομαδικούς βιασμούς ή περιπτώσεις που οδηγούν σε εγκυμοσύνη του θύματος. Από την άλλη πλευρά, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι, πέρα από την αυστηροποίηση των ποινών, καθοριστικής σημασίας είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση γύρω από τον σεβασμό των ορίων.
Πηγή: Deutsche Welle
Διάφοροι παράγοντες υπεύθυνοι για την αύξηση των περιστατικών
