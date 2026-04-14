Επίθεση Τραμπ στους New York Times για την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εφημερίδα για «fake news» και έκανε λόγο για «ψεύδη» σχετικά με την εικόνα του πολέμου
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα κατά των New York Times, επικρίνοντας την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν και κατηγορώντας την εφημερίδα για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Truth Social για να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του απέναντι στην εφημερίδα, την οποία χαρακτήρισε «αποτυχημένη». Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως – όπως ανέφερε – το Ιράν έχει «ολοκληρωτικά ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ, στρατιωτικά και με κάθε άλλο τρόπο», η παρουσίαση των εξελίξεων από την εφημερίδα δημιουργεί την εντύπωση ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ή ότι «τα πηγαίνει αρκετά καλά».
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την επίθεσή του κάνοντας λόγο για «fake news», υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα γνωρίζει – κατά τον ίδιο – ότι οι αναφορές της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, κατηγόρησε το μέσο για «ψεύδη» και «απαράδεκτες ενέργειες» εναντίον του ιδίου, των υποστηρικτών του αλλά και της χώρας.
«Για όσους εξακολουθούν να διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times και, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει ολοκληρωτικά ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ, στρατιωτικά και με κάθε άλλο τρόπο, θα πίστευαν ότι το Ιράν στην πραγματικότητα κερδίζει ή, τουλάχιστον, τα πηγαίνει πολύ καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.
«Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια και οι New York Times το γνωρίζουν ότι πρόκειται για FAKE NEWS! Πότε θα απολογηθεί αυτό το διεφθαρμένο μέσο για τα ΨΕΥΔΗ και τις απαράδεκτες ενέργειές του απέναντι σε εμένα, τους υποστηρικτές μου και την ίδια τη χώρα μας; Δεν έχουν ντροπή; Δεν έχουν αίσθηση αξιοπρέπειας;» πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα