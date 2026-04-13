Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας μετά από μία ημέρα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχάρη τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές στην Ουγγαρία, μία ημέρα μετά την επικράτησή του έναντι του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται προσωπικός φίλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και σταθερός υποστηρικτής του Ισραήλ.

Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον Όρμπαν ως «έναν αληθινό φίλο του Ισραήλ, ο οποίος στάθηκε σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην άδικη διεθνή δυσφήμηση και στήριξε τους στρατιώτες του Ισραήλ στον δίκαιο πόλεμο αυτοάμυνας εναντίον βάναυσων τρομοκρατών. Ο λαός του Ισραήλ θα το θυμάται αυτό για πάντα».

Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε:

«Συγχαίρω τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές. Του εύχομαι επιτυχία στην ηγεσία της Ουγγαρίας, ενισχύοντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας».


Παράλληλα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας:

«Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας προς όφελος και των δύο λαών».
