Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας μετά από μία ημέρα
Σε δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον απελθόντα πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, έναν αληθινό φίλο του Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχάρη τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές στην Ουγγαρία, μία ημέρα μετά την επικράτησή του έναντι του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται προσωπικός φίλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και σταθερός υποστηρικτής του Ισραήλ.
Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον Όρμπαν ως «έναν αληθινό φίλο του Ισραήλ, ο οποίος στάθηκε σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην άδικη διεθνή δυσφήμηση και στήριξε τους στρατιώτες του Ισραήλ στον δίκαιο πόλεμο αυτοάμυνας εναντίον βάναυσων τρομοκρατών. Ο λαός του Ισραήλ θα το θυμάται αυτό για πάντα».
Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε:
«Συγχαίρω τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές. Του εύχομαι επιτυχία στην ηγεσία της Ουγγαρίας, ενισχύοντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας».
Παράλληλα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας:
«Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας προς όφελος και των δύο λαών».
I congratulate @magyarpeterMP on his election victory. I wish him success in leading Hungary forward, while strengthening the strong ties between our nations.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 13, 2026
I look forward to continuing our cooperation for the benefit of both our peoples. 🇮🇱🤝 🇭🇺
3/3
