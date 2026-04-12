Al Arabiya: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ Γουίτκοφ και Κούσνερ για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αποχωρήσει από την πακιστανική πρωτεύουσα
Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ, συνεχίζοντας τον κύκλο διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν για το μέλλον του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Arabiya.
Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών, οι οποίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή διπλωματική προσπάθεια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν οδήγησε σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις 21 ώρες διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ.
Αντίθετα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αποχωρήσει από την πακιστανική πρωτεύουσα.
موفدة العربية: ويتكوف وكوشنر ما يزالان في إسلام آباد لمواصلة المحادثات pic.twitter.com/p9g3TMGxfV— العربية (@AlArabiya) April 12, 2026
