Το Ιράν απειλεί με «ισχυρή απάντηση» σε διέλευση πολεμικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μόνο μη στρατιωτικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται υπό όρους, μετά τη διέλευση αμερικανικών πολεμικών πλοίων για εξουδετέρωση ναρκών
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε διέλευση στρατιωτικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή απάντηση», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ότι δύο πολεμικά πλοία του αμερικανικού Ναυτικού πέρασαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για την απομάκρυνση ναρκών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, είχε τοποθετήσει η Τεχεράνη.
«Οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικών πλοίων να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με αυστηρό τρόπο. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται με ευφυΐα τα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η διοίκηση του ναυτικού του IRGC, σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
Οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρίνισαν ότι η διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα επιτρέπεται μόνο σε μη στρατιωτικά πλοία και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η ανακοίνωση των ιρανικών αρχών ήρθε μετά τη γνωστοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (US Central Command) ότι δύο πολεμικά πλοία του αμερικανικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την εξουδετέρωση ναρκών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, είχαν τοποθετηθεί από την Τεχεράνη.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση στην περιοχή κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομία.
