Η Γερμανία ζητά από το Ιράν τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί

Να τηρηθεί από το Ιράν η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και να επιτραπεί η ασφαλής πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε τηλεφωνική συνομιλία αργά χθες (Μεγάλη Πέμπτη) το βράδυ.



«Κάλεσα το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις και να επιτρέψει την ελεύθερη και ασφαλή πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε ο Βάντεφουλ μέσω του Χ.



Ως «σημαντική πηγή αβεβαιότητας» περιέγραψε ταυτόχρονα τα Στενά του Ορμούζ η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας. Σε δήλωσή της στην Bild, η Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι «η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός αποτελεί ένα προσεκτικό πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης», τόνισε ωστόσο ότι «την ίδια στιγμή βλέπουμε και πόσο εύθραυστη είναι».



Τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας ως μια από τις πλέον ευαίσθητες αρτηρίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, ενώ ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές», σημείωσε η κυρία Ράιχε και παραδέχθηκε ότι «δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ανοίξουν πραγματικά».