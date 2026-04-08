Μεγάλη κατολίσθηση με μέτωπο 4 χιλιομέτρων έκοψε στα δύο την Ιταλία, δείτε βίντεο
Ο Ιταλικός Τύπος μιλά για μια από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις της Ευρώπης - Την προκάλεσαν σφοδρές βροχές των τελευταίων ημερών

Οι σφοδρότατες βροχές των τελευταίων ημερών στην Κεντροανατολική Ιταλία προκάλεσαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου την επανενεργοποίηση της ιστορικής κατολίσθησης του Πετατσιάτο στην περιφέρεια Μολίσε, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχή με την κατολίσθηση, που έχει μέτωπο περίπου 4 χιλιομέτρων, να έχει οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α14 και του Αδριατικού σιδηροδρόμου, που συνδέουν τη Βόρεια Ιταλία με την Απουλία.

Την ίδια ώρα λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια έκλεισαν τα σχολεία στην επαρχία Καμπομπάσο και ένα πανεπιστήμιο. Η κατολίσθηση του Πετατσιάτο θεωρείται ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, καθώς συνήθως ενεργοποιείται κάθε περίπου 110 χρόνια, ωστόσο τελευταία φορά σημειώθηκε το 2015, όταν κατεδαφίστηκαν περίπου δέκα σπίτια. Ο τότε αντιδήμαρχος είχε δηλώσει ότι το φαινόμενο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, από το χωριό έως τη θάλασσα, περιλαμβάνοντας και την παραλία της περιοχής.

Frana in Molise, le immagini aeree del fronte lungo 4 chilometri


Σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, οι βροχοπτώσεις άνω των 200 χιλιοστών προκάλεσαν κορεσμό του εδάφους και κατάσταση έντονης κρίσης, ενώ οι γεωλόγοι της Περιφέρειας Μολίζε είχαν ήδη επισημάνει πριν από περίπου έντεκα χρόνια ότι η περιοχή πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με το φαινόμενο. Ο ιταλικός Τύπος με την σειρά του κάνει λόγο για μία από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις στην Ευρώπη, την ώρα που εξετάζονται εναλλακτικές οδικές διαδρομές για να αποφευχθεί η απομόνωση της Απουλίας, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου. Ο επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάτο, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες ακόμα και μήνες μέχρι να σταματήσει η κατολίσθηση, ενώ σημείωσε επίσης ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση των υποδομών.

Molise, la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due


Σε αντίστοιχο τόνο και η ιταλική κυβέρνηση αναφέρει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του σιδηροδρομικού δικτύου θα εξεταστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, καθώς το φαινόμενο παραμένει ενεργό. Η κατολίσθηση στο Πετατσιάτο σημειώνεται περίπου τρεις μήνες μετά από αντίστοιχο φαινόμενο στη Νισέμι της Σικελίας στις αρχές του 2026, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα.

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria#ansa #news

Frana in Molise, la vista della città di Petacciato dal drone

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

