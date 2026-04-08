Μεγάλη κατολίσθηση με μέτωπο 4 χιλιομέτρων έκοψε στα δύο την Ιταλία, δείτε βίντεο
Ο Ιταλικός Τύπος μιλά για μια από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις της Ευρώπης - Την προκάλεσαν σφοδρές βροχές των τελευταίων ημερών
Οι σφοδρότατες βροχές των τελευταίων ημερών στην Κεντροανατολική Ιταλία προκάλεσαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου την επανενεργοποίηση της ιστορικής κατολίσθησης του Πετατσιάτο στην περιφέρεια Μολίσε, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχή με την κατολίσθηση, που έχει μέτωπο περίπου 4 χιλιομέτρων, να έχει οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α14 και του Αδριατικού σιδηροδρόμου, που συνδέουν τη Βόρεια Ιταλία με την Απουλία.
Την ίδια ώρα λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια έκλεισαν τα σχολεία στην επαρχία Καμπομπάσο και ένα πανεπιστήμιο. Η κατολίσθηση του Πετατσιάτο θεωρείται ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, καθώς συνήθως ενεργοποιείται κάθε περίπου 110 χρόνια, ωστόσο τελευταία φορά σημειώθηκε το 2015, όταν κατεδαφίστηκαν περίπου δέκα σπίτια. Ο τότε αντιδήμαρχος είχε δηλώσει ότι το φαινόμενο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, από το χωριό έως τη θάλασσα, περιλαμβάνοντας και την παραλία της περιοχής.
Σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, οι βροχοπτώσεις άνω των 200 χιλιοστών προκάλεσαν κορεσμό του εδάφους και κατάσταση έντονης κρίσης, ενώ οι γεωλόγοι της Περιφέρειας Μολίζε είχαν ήδη επισημάνει πριν από περίπου έντεκα χρόνια ότι η περιοχή πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με το φαινόμενο. Ο ιταλικός Τύπος με την σειρά του κάνει λόγο για μία από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις στην Ευρώπη, την ώρα που εξετάζονται εναλλακτικές οδικές διαδρομές για να αποφευχθεί η απομόνωση της Απουλίας, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου. Ο επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάτο, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες ακόμα και μήνες μέχρι να σταματήσει η κατολίσθηση, ενώ σημείωσε επίσης ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση των υποδομών.
Σε αντίστοιχο τόνο και η ιταλική κυβέρνηση αναφέρει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του σιδηροδρομικού δικτύου θα εξεταστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, καθώς το φαινόμενο παραμένει ενεργό. Η κατολίσθηση στο Πετατσιάτο σημειώνεται περίπου τρεις μήνες μετά από αντίστοιχο φαινόμενο στη Νισέμι της Σικελίας στις αρχές του 2026, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα