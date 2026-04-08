Απίθανες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ στα σύνορα Κίνας - Ρωσίας, δείτε βίντεο από τα διαδοχικά συντριβάνια από χιόνι
Η συγκεκριμένη διαδικασία σηματοδοτεί, παραδοσιακά, την έναρξη της άνοιξης στην Κίνα
Σε ελεγχόμενες εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ, στα σύνορα με τη Ρωσία, προχώρησαν οι αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα, στο πλαίσιο των ετήσιων μέτρων πρόληψης πλημμυρών, με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία επικίνδυνων φραγμών κατά την περίοδο της απόψυξης, αλλά και να καταστεί εφικτή η πλοήγηση στον ποταμό.
Η επιχείρηση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης στη χώρα, πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του ποταμού μήκους άνω των 11 χιλιομέτρων, όπου ειδικοί προχώρησαν στη διάνοιξη 860 οπών στον πάγο και στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με σκοπό τη διάσπασή του σε μικρότερα τμήματα.
Οι ελεγχόμενες εκρήξεις προκάλεσαν τη θραύση του χοντρού στρώματος πάγου, με μεγάλα κομμάτια να εκτινάσσονται πάνω από την επιφάνεια του ποταμού, συνοδευόμενα από στήλες νερού.
Οι αρχές εφαρμόζουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου να αποτρέψουν τη δημιουργία συσσωρεύσεων πάγου που μπορούν να εμποδίσουν τη ροή των υδάτων και να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές κατά την άνοδο της θερμοκρασίας.
China is accelerating the arrival of spring and the start of river navigation on the Amur River bordering Russia, by blowing up 11 kilometers of thick ice. pic.twitter.com/pFoPnq9sa3— Sprinter Press (@SprinterPress) April 8, 2026
Authorities in Heilongjiang Province carried out controlled ice explosions on the Amur River as part of annual flood‑prevention measures, aimed at preventing dangerous blockages during the thaw.— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) April 5, 2026
The operation covered more than 11 kilometers, where experts drilled 860 holes and… pic.twitter.com/oJCWkyZbui
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα