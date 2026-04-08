Απίθανες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ στα σύνορα Κίνας - Ρωσίας, δείτε βίντεο από τα διαδοχικά συντριβάνια από χιόνι
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Πάγος Ποταμός Ρωσία

Η συγκεκριμένη διαδικασία σηματοδοτεί, παραδοσιακά, την έναρξη της άνοιξης στην Κίνα

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε ελεγχόμενες εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ, στα σύνορα με τη Ρωσία, προχώρησαν οι αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα, στο πλαίσιο των ετήσιων μέτρων πρόληψης πλημμυρών, με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία επικίνδυνων φραγμών κατά την περίοδο της απόψυξης, αλλά και να καταστεί εφικτή η πλοήγηση στον ποταμό.

Η επιχείρηση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης στη χώρα, πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του ποταμού μήκους άνω των 11 χιλιομέτρων, όπου ειδικοί προχώρησαν στη διάνοιξη 860 οπών στον πάγο και στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με σκοπό τη διάσπασή του σε μικρότερα τμήματα.



Οι ελεγχόμενες εκρήξεις προκάλεσαν τη θραύση του χοντρού στρώματος πάγου, με μεγάλα κομμάτια να εκτινάσσονται πάνω από την επιφάνεια του ποταμού, συνοδευόμενα από στήλες νερού.


Οι αρχές εφαρμόζουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου να αποτρέψουν τη δημιουργία συσσωρεύσεων πάγου που μπορούν να εμποδίσουν τη ροή των υδάτων και να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές κατά την άνοδο της θερμοκρασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης