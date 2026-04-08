Σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της αμερικανικής ηγεμονίας στη Μέση Ανατολή η εκεχειρία με το Ιράν, λέει η Χαμάς
Ως «σημαντικό βήμα» προς τον περιορισμό της αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε η Χαμάς την εκεχειρία που έβαλε τέλος στην κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου στελέχους της οργάνωσης.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, υποστήριξε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός συνιστά εξέλιξη με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στη μείωση της αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή.

«Η εκεχειρία αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα προς την αποδυνάμωση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή και ανοίγει τον δρόμο για την επικείμενη κατάρρευση της παράνομης οντότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο η Χαμάς αναφέρεται στο Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο για επικράτηση της «βούλησης των ελεύθερων λαών», σημειώνοντας ότι όσοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το τίμημα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους.
