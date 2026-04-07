Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Η Πορτογαλία παραχωρεί στις ΗΠΑ βάση της στις Αζόρες με την προϋπόθεση ότι δεν θα πληγούν ιρανικές πολιτικές υποδομές
Η Πορτογαλία παραχωρεί στις ΗΠΑ βάση της στις Αζόρες με την προϋπόθεση ότι δεν θα πληγούν ιρανικές πολιτικές υποδομές
Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνζελ είπε στο κοινοβούλιο ότι οι ΗΠΑ συμμορφώθηκαν με τους όρους, στο πνεύμα της «πιστής συνεργασίας» μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ
Η Πορτογαλία διευκρίνισε σήμερα ότι ενέκρινε 76 προσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Λάζες των Αζορών και 25 υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, υπό τον όρο ότι τα αεροσκάφη αυτά δεν θα χρησιμοποιούνταν σε βομβαρδισμούς πολιτικών υποδομών.
Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνζελ είπε στο κοινοβούλιο ότι οι ΗΠΑ συμμορφώθηκαν με τους όρους, στο πνεύμα της «πιστής συνεργασίας» μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, όμως είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις η Λισαβόνα απαγόρευσε τις προσγειώσεις.
Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν θέσει περιορισμούς ή αρνήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο τους ή βάσεις τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
«Η πορτογαλική κυβέρνηση πάντα χειρίζεται με διαφάνεια αυτό το θέμα. Το λέμε όταν το εγκρίνουμε και όταν υπάρχουν υπερπτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών, άλλες (ευρωπαϊκές) κυβερνήσεις κάνουν ό,τι κρίνουν σωστό», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η Πορτογαλία τάσσεται υπέρ της διπλωματικής λύσης της σύρραξης.
Η αεροπορική βάση Λάζες φιλοξενεί την 65η Πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και παρέχει στήριξη στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνζελ είπε στο κοινοβούλιο ότι οι ΗΠΑ συμμορφώθηκαν με τους όρους, στο πνεύμα της «πιστής συνεργασίας» μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, όμως είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις η Λισαβόνα απαγόρευσε τις προσγειώσεις.
Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν θέσει περιορισμούς ή αρνήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο τους ή βάσεις τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Segundo Drone militar MQ-9 Reaper nas Lajes, Terceira, Açores 🇵🇹. Chegaram, reabasteceram e partiram para a guerra Estados Unidos-Irão no médio oriente... pic.twitter.com/2sPOCNyz3x— Cianurosex (@cianurosex) April 4, 2026
«Δεν θα μπουν στο στόχαστρο άμαχοι»«Είμαστε κατά οποιασδήποτε επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και το θέσαμε ως όρο για τη χρήση της αεροπορικής βάσης του Λάζες» είπε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η Λισαβόνα εγκρίνει τη χρήση των βάσεων για επιθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν μπαίνουν στο στόχαστρο άμαχοι.
«Η πορτογαλική κυβέρνηση πάντα χειρίζεται με διαφάνεια αυτό το θέμα. Το λέμε όταν το εγκρίνουμε και όταν υπάρχουν υπερπτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών, άλλες (ευρωπαϊκές) κυβερνήσεις κάνουν ό,τι κρίνουν σωστό», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η Πορτογαλία τάσσεται υπέρ της διπλωματικής λύσης της σύρραξης.
O Bloco não se conforma: pedimos à PGR que investigue o uso das Lajes em ataques ilegais no Médio Oriente. pic.twitter.com/cGPWOAZP1G— Bloco de Esquerda (@BlocoDeEsquerda) April 7, 2026
Η αεροπορική βάση Λάζες φιλοξενεί την 65η Πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και παρέχει στήριξη στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα