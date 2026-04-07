Τρομακτικό βίντεο από το Τέξας: Μηχανή «σκάει» σε πεζοδρόμιο και εκρήγνυται λίγα μέτρα μακριά από παιδιά
Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε δρόμο γειτονιάς στο Τέξας των ΗΠΑ, από τύχη γλίτωσαν δύο μικρά παιδιά που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο
Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα από τροχαίο με μηχανή, που πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εκρήγνυται.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που προέβαλε το CBS News και έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας στο Τέξας των ΗΠΑ, φαίνεται η στιγμή που η μηχανή σέρνεται με τεράστια ορμή στο οδόστρωμα, σκάει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και εκρήγνυται την ώρα που λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκονται δύο μικρά παιδιά, που περιμένουν να περάσουν τον δρόμο.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αναβάτης της μηχανής... την ακολουθεί σέρνοντας στην άσφαλτο και αρπάζει φωτιά μετά την έκρηξη, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο φεύγει τρέχοντας προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά στα ρούχα του.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, από το συμβάν δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς.
Δείτε το βίντεο
A motorcycle exploded and nearly slammed into children after it slid off a road and hit a curb in Bexar County, Texas. The rider managed to escape the explosion. pic.twitter.com/VjMJe4sflq— CBS News (@CBSNews) April 7, 2026
