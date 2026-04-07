Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους
Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους
Άφησε ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο»
Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με την καταστροφή «ενός ολόκληρου πολιτισμού», ωστόσο αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο».
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον μεγάλο λαό του Ιράν!».
Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με την καταστροφή «ενός ολόκληρου πολιτισμού», ωστόσο αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο».
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον μεγάλο λαό του Ιράν!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα