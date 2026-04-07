Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους
Άφησε ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με την καταστροφή «ενός ολόκληρου πολιτισμού», ωστόσο αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον μεγάλο λαό του Ιράν!».
Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

