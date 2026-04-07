Νέους εκτοξευτές πυραύλων με μηνύματα για τον «Χίτλερ» Τραμπ παρουσιάζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Πύραυλοι Εκτόξευση πυραύλου Ντόναλντ Τραμπ Φρουροί της Επανάστασης

ΗΠΑ και Ισραήλ αναφέρουν κατά καιρούς πως έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος των εκτοξευτών πυραύλων των Ιρανών, οι οποίοι φαίνεται πως βρίσκουν τρόπο να αντικαθιστούν τις ζημιές

Στον απόηχο των αναφορών Αμερικανών και Ισραηλινών για την καταστροφή άνω του 50% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο, στο οποίο παρουσιάζουν ένα νέο σύστημα διπλών εκτοξευτών, με ιδιαίτερα επιθετικά μηνύματα για τις ΗΠΑ.

«Θα διπλασιάσουμε όλα τα πλήγματα με νέους εκτοξευτές για τους βαλλιστικούς πυραύλους Φατάχ και όχι μόνο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί.

Παράλληλα, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, διακρίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων, οι οποίοι φέρουν μηνύματα κατά του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στον Λευκό Οίκο, το να είσαι μπάσταρδος δεν είναι προσβολή, αλλά κριτήριο επιλογής» αναφέρει ένα μήνυμα, ενώ ένα άλλο δείχνει τον Τραμπ μεταμφιεσμένο σε Χίτλερ και την αναφορά «οι ΗΠΑ θα καταστραφούν από τον ίδιο τον Τραμπ».

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

