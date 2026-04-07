Νέους εκτοξευτές πυραύλων με μηνύματα για τον «Χίτλερ» Τραμπ παρουσιάζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, δείτε βίντεο
ΗΠΑ και Ισραήλ αναφέρουν κατά καιρούς πως έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος των εκτοξευτών πυραύλων των Ιρανών, οι οποίοι φαίνεται πως βρίσκουν τρόπο να αντικαθιστούν τις ζημιές
Στον απόηχο των αναφορών Αμερικανών και Ισραηλινών για την καταστροφή άνω του 50% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο, στο οποίο παρουσιάζουν ένα νέο σύστημα διπλών εκτοξευτών, με ιδιαίτερα επιθετικά μηνύματα για τις ΗΠΑ.
«Θα διπλασιάσουμε όλα τα πλήγματα με νέους εκτοξευτές για τους βαλλιστικούς πυραύλους Φατάχ και όχι μόνο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί.
Παράλληλα, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, διακρίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων, οι οποίοι φέρουν μηνύματα κατά του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ.
«Στον Λευκό Οίκο, το να είσαι μπάσταρδος δεν είναι προσβολή, αλλά κριτήριο επιλογής» αναφέρει ένα μήνυμα, ενώ ένα άλλο δείχνει τον Τραμπ μεταμφιεσμένο σε Χίτλερ και την αναφορά «οι ΗΠΑ θα καταστραφούν από τον ίδιο τον Τραμπ».
قائد القوة الجوفضائية للح..رس الث..وري العميد مجيد موسوي: سنضاعف جميع الضربات السابقة مع منصات إطلاق جديدة لصاروخي فاتح وخيبرشكن pic.twitter.com/G1iDAJ3zIV\— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα