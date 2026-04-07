Πρακτορείο Fars: Η Ουάσινγκτον αντικατέστησε τον Γουίτκοφ με τον Βανς για «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν προτάσεις προς το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του αντιπροέδρουστις διαπραγματεύσεις αντί του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου,, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείοεπικαλούμενο πηγή στην Τεχεράνη.Κατά την ίδια πηγή, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο ουσιαστικού διαλόγου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, προσαρμόζοντας το διαπραγματευτικό της σχήμα. «Ο Τραμπ επιδιώκει ξεκάθαρα μια συνάντηση και μια συμφωνία. Η πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει την απομάκρυνση του Γουίτκοφ, λόγω της εγγύτητάς του με τον στενό κύκλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την έναρξη συνομιλιών με τον Βανς, ώστε να οικοδομηθεί ένας σοβαρός διάλογος ως απάντηση στα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε η πηγή.Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ηεμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν, και επιδιώκει να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη μέσω ταχείας διπλωματικής λύσης.Στις 5 Απριλίου, σε συνέντευξή του στο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑεκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία έως τις 7 Απριλίου είναι υψηλές. Νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα, είχε προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, εφόσον η Τεχεράνη δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της μεγάλης κλίμακας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έως τις 6 Απριλίου.Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη συνέχεια σε παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη κατά 24 ώρες, έως τις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής στις 7 Απριλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων υπό αυξημένη γεωπολιτική πίεση.