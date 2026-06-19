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Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολάχ - «Να καεί όλος ο Λίβανος» ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ
Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολάχ - «Να καεί όλος ο Λίβανος» ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ
Άλλοι πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστό περιστατικό στο νότιο Λίβανο - Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκάα το Ισραήλ - Αποκλιμάκωση ζητά η Γαλλία
Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ένας ανώτερος αξιωματικός των τεθωρακισμένων, έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).
Το θύμα που ταυτοποιήθηκε είναι ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν, 32 ετών, διοικητής του 52ου Τάγματος της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, από το Μπεΐτ Χασίτα. Τα στοιχεία των άλλων τριών στρατιωτών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.
Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του στρατού, κατά τη διάρκεια του περιστατικού λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή αντιαρματικός πύραυλος έπληξε το άρμα μάχης στο οποίο επέβαινε ο διοικητής στο χωριό Κφαρ Τεμπνίτ, στο νότιο Λίβανο. Η ακριβής αιτία της έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο και των τεσσάρων μελών του πληρώματος διερευνάται.
Ο αντισυνταγματάρχης Μπεν Σιμόν είχε αναλάβει πρόσφατα τη διοίκηση του τάγματος, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο διοικητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επιχείρηση στον νότιο Λίβανο τον περασμένο Απρίλιο.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, πέντε ακόμη Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ίδια περιοχή, όταν, σύμφωνα με τον στρατό, εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ έπληξε δυνάμεις της Ταξιαρχίας Κομάντο στο Κφαρ Τεμπνίτ. Ένας αξιωματικός εφέδρων τραυματίστηκε σοβαρά, τρεις στρατιώτες υπέστησαν μέτρια τραύματα και ένας υπαξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά. Όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι πραγματοποίησαν πλήγματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, ως απάντηση σε «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από την οργάνωση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους.
Σε διπλωματικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση προς την ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα, το Παρίσι συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης με στόχο τη στήριξη του λιβανικού στρατού.
Το θύμα που ταυτοποιήθηκε είναι ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν, 32 ετών, διοικητής του 52ου Τάγματος της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, από το Μπεΐτ Χασίτα. Τα στοιχεία των άλλων τριών στρατιωτών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.
Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του στρατού, κατά τη διάρκεια του περιστατικού λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή αντιαρματικός πύραυλος έπληξε το άρμα μάχης στο οποίο επέβαινε ο διοικητής στο χωριό Κφαρ Τεμπνίτ, στο νότιο Λίβανο. Η ακριβής αιτία της έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο και των τεσσάρων μελών του πληρώματος διερευνάται.
Ο αντισυνταγματάρχης Μπεν Σιμόν είχε αναλάβει πρόσφατα τη διοίκηση του τάγματος, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο διοικητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επιχείρηση στον νότιο Λίβανο τον περασμένο Απρίλιο.
⚡️So far this morning, Isreal has bombed areas across Lebanon, killing more than than a dozen people pic.twitter.com/9DojCOAq6z— War Monitor (@WarMonitors) June 19, 2026
Σε ξεχωριστό περιστατικό, πέντε ακόμη Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ίδια περιοχή, όταν, σύμφωνα με τον στρατό, εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ έπληξε δυνάμεις της Ταξιαρχίας Κομάντο στο Κφαρ Τεμπνίτ. Ένας αξιωματικός εφέδρων τραυματίστηκε σοβαρά, τρεις στρατιώτες υπέστησαν μέτρια τραύματα και ένας υπαξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά. Όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι πραγματοποίησαν πλήγματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, ως απάντηση σε «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από την οργάνωση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους.
בתגובה להפרות חוזרות מצד חיזבאללה: צה"ל תקף יותר מ-80 מטרות וחיסל עשרות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2026
צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע
צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות בשעה שבתוכן פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון.… pic.twitter.com/3s7U19O9t0
«Όλος ο Λίβανος να καεί!»Την ίδια ώρα, πολιτική ένταση προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ανέφερε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στους τέσσερις στρατιώτες. Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι η ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Meanwhile, Israel continues to bomb Lebanon. pic.twitter.com/xuDqRcZo6w— Clash Report (@clashreport) June 19, 2026
Σε διπλωματικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση προς την ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα, το Παρίσι συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης με στόχο τη στήριξη του λιβανικού στρατού.
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