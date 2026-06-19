Ασάφεια και «γκρίζες ζώνες»: Μυστικές προτάσεις επεξεργάζονται ΗΠΑ και Ιράν για την εφαρμογή του μνημονίου 14 σημείων

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, λένε αξιωματούχοι στο CNN - Σε πρώιμο στάδιο οι διαδικασίες, με πηγές να αναφέρουν πως υπάρχουν κάποια πρόσθετα έγγραφα σε σχέση με όσα κυκλοφόρησαν δημόσια