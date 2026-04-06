Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ σε όλα τα μέτωπα μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή
Παράλληλα επαίνεσε την επιχείρηση εξόντωσης του επικεφαλής πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χαντέμι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε την επιχείρηση εξόντωσης του επικεφαλής πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χαντέμι, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει με «πλήρη ισχύ» μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει με πλήρη ισχύ τις στρατιωτικές ενέργειες έως ότου εξουδετερωθούν οι απειλές και επιτευχθούν οι πολεμικοί στόχοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εξόντωση του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σαρντάρ Μπαγκερί, ο οποίος φέρεται να ηγείτο της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Μπαγκερί θεωρείται υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι όσοι επιδιώκουν να πλήξουν Ισραηλινούς πολίτες ή οργανώνουν τρομοκρατικές ενέργειες κατά της χώρας θα αντιμετωπίσουν αποφασιστική αντίδραση. Όπως ανέφερε, οποιοσδήποτε συμμετέχει σε επιθέσεις ή συμβάλλει στη δημιουργία του λεγόμενου «ιρανικού άξονα» φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών του.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη δύναμη, σε όλα τα μέτωπα, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου» κατέληξε.
