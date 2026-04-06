Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης
Ο υποστράτηγος Χαντεμί σκοτώθηκε στο Ιράν «τα ξημερώματα» σήμερα το πρωί, ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης

Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.



Ο υποστράτηγος Χαντεμί σκοτώθηκε στο Ιράν «τα ξημερώματα» σήμερα το πρωί, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Η κηδεία του Ιρανού στρατηγού θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Χαντεμί διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών και του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

