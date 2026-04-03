Ταξίδι «εκτός προγράμματος» για τη Μελόνι σε χώρες του Περσικού Κόλπου
Ταξίδι «εκτός πρόγραμματος» πραγματοποιεί σήμερα και αύριο η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ.
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ηγέτη δυτικής χώρας στην περιοχή, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.
Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι κύριος στόχος του ταξιδιού είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, από τη στιγμή που η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί πηγή κύριας σημασίας, τόσο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, όσο και το φυσικό αέριο.
Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, πρόκειται να εκφράσει και πάλι τη στήριξη της Ιταλίας προς τις συγκεκριμένες χώρες του Κόλπου οι οποίες έχουν γίνει στόχος επιθέσεων του Ιράν, αλλά και να καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών εμπορικών σχέσεων.
