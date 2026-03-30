Παθιασμένος με το θέμα των UFO δηλώνει ο Βανς που έχει και θεωρία ότι «οι εξωγήινοι είναι δαίμονες»
ΚΟΣΜΟΣ
48 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα «χαρτί» που θα μιλήσει στην καρδιά των Αμερικανών, πιθανόν περισσότερο και από το Ιράν, θα μπορούσε να παίξει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αποκάλυψε ότι «έχει εμμονή με το θέμα».

Είμαι αποφασισμένος να ερευνήσει το ζήτημα των εξωγήινων μέχρι τέλους πριν αφήσει το αξίωμά του, είπε προ ημερών σε συνέντευξή του.

«Πιστέψτε με, όποιος είναι περίεργος για αυτό, εγώ είμαι πιο περίεργος από οποιονδήποτε άλλον, και έχω τρία χρόνια πρόσβαση στα πιο απόρρητα αρχεία. Θα φτάσω μέχρι το τέλος», είπε σε επεισόδιο του podcast του συντηρητικού σχολιαστή Μπένι Τζόνσον.

Ο ίδιος ρώτησε τον Βανς αν η κυβέρνηση Τραμπ θα δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία της σχετικά με τα UFO και αν είχε «ρίξει μια ματιά» σε κάποιο από αυτά.
«Στην πραγματικότητα, δεν το έχω κάνει», απάντησε ο Βανς. «Δεν κατάφερα να αφιερώσω αρκετό χρόνο σε αυτό, αλλά θα το κάνω. Πιστέψτε με, είμαι παθιασμένος με αυτό».

Στο podcast ο Βανς είπε ακόμη ότι στο παρελθόν είχε προγραμματίσει ταξίδια στην Περιοχή 51, την άκρως απόρρητη στρατιωτική εγκατάσταση στην έρημο της Νεβάδα, στο επίκεντρο των συνωμοσιών για εξωγήινους — και στο Νέο Μεξικό, αλλά ποτέ δεν βρήκε την κατάλληλη στιγμή.

Στη συνέχεια, υπαινίχθηκε ότι η έννοια των εξωγήινων αποτελεί μια ανθρώπινη προσπάθεια να εξηγηθεί το ανεξήγητο, λέγοντας ότι πιστεύει ότι πίσω από τα φαινόμενα κρύβεται μια διαφορετική δύναμη.

Κλείσιμο
«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι, νομίζω ότι είναι δαίμονες ούτως ή άλλως, αλλά αυτό είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση», είπε ο Βανς και προέτρεψε τον Τζόνσον να ζητήσει διευκρινίσεις.

«Εννοώ ότι κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία -μεταξύ τους και του Χριστιανισμού, στην οποίοι πιστεύω- έχει καταλάβει ότι υπάρχουν παράξενα πράγματα εκεί έξω, και υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν», είπε.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την αναφορά του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών Αμερικανών όταν δήλωσε σε ένα άλλο podcast τον περασμένο μήνα ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί», αλλά ότι ο ίδιος δεν τους είχε δει και ότι δεν κρατούνται στην Περιοχή 51.
Την επομένη ο Ομπάμα προσπάθησε να ανασκευάσει τα σχόλιά του, λέγοντας ότι «δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε λίγες μέρες αργότερα να δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας και σε άλλες υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία τους σχετικά με τα UFO και την «εξωγήινη ζωή», επικαλούμενος το «τεράστιο ενδιαφέρον».

Παλαιότερα είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι δεν γνώριζε αν οι εξωγήινοι ήταν πραγματικοί και ότι «ίσως τον γλιτώσει από μπελάδες» αποχαρακτηρίζοντας τα αρχεία, αναφερόμενος στον Ομπάμα.

Ο Λευκός Οίκος καταχώρησε υπέρ του τις διευθύνσεις «alien.gov» και «aliens.gov» νωρίτερα αυτό το μήνα, προκαλώντας εικασίες ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν σύντομα.
Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

