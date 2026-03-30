Σοβαρές πλημμύρες στον ρωσικό Βόρειο Καύκασο, απομακρύνθηκαν χιλιάδες κάτοικοι

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται όλο το 24ωρο, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών





Νταγκεστάν: Κατεστραμμένες γέφυρες και οικισμοί χωρίς ρεύμα Στη Μαχατσκάλα και τις γύρω περιοχές, τα νερά πλημμύρισαν δρόμους, σπίτια και δημόσιες εγκαταστάσεις, ενώ διασώστες απομακρύνουν κατοίκους και μεταφέρουν παιδιά από πλημμυρισμένες γειτονιές.















Σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, πάνω από 3.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Νταγκεστάν, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται.





Τσετσενία: Εκατοντάδες πλημμυρισμένα σπίτια Οι πλημμύρες επεκτάθηκαν και στη γειτονική Τσετσενία, με την περιοχή Gudermes να συγκαταλέγεται στις πιο πληγείσες, καθώς περίπου 750 σπίτια πλημμύρισαν και 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν.



«Λόγω της βροχής υπήρξαν πλημμύρες. Καλέσαμε επειγόντως διασώστες», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.



Οι δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές, η κυκλοφορία διακόπηκε και τα νερά εισχώρησαν σε κατοικίες, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν άντληση υδάτων και καθαρισμό από φερτά υλικά. Ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 29 Μαρτίου.

Ακραία φαινόμενα και κλιματική πίεση Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στον Βόρειο Καύκασο, ωστόσο η ένταση των φετινών βροχοπτώσεων είναι ασυνήθιστα υψηλή, με τους μετεωρολόγους να συνδέουν το φαινόμενο με την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.





Παρότι οι βροχές υποχώρησαν μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι αρχές προειδοποιούν ότι η στάθμη των ποταμών θα παραμείνει υψηλή για αρκετές ημέρες, ενώ το πλήρες μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται όλο το 24ωρο, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.



Καθώς τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής, με κατεστραμμένα σπίτια, κατεστραμμένους δρόμους, διακοπές ρεύματος και ανάγκη προσωρινής στέγασης εκατοντάδων οικογενειών.