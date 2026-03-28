Το protothema στις βομβαρδισμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου: Εικόνες καταστροφής, νεκροί και τραυματίες μετά τα χτυπήματα
Πάνω από 15 πλήγματα σε λίγες ώρες, με νεκρούς ακόμη και σε χωριά και εικόνες απόλυτης καταστροφής
Νεκροί, διαλυμένα σπίτια, κατεστραμμένοι δρόμοι και ασθενοφόρα, των οποίων οι σειρήνες «ουρλιάζουν» ασταμάτητα, είναι το αποτέλεσμα του ανελέητου σφυροκοπήματος των Ισραηλινών στον Νότιο Λίβανο.
Το protothema.gr βρέθηκε στο σημείο δεκάδων βομβαρδισμών με τουλάχιστον τρεις νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας του στρατού του Λιβάνου.
Ο τρομακτικός θόρυβος από τις μηχανές των πολεμικών αεροσκαφών των Ισραηλινών έχει σπείρει τον τρόμο για ακόμη μία ημέρα, με το protothema.gr να βρίσκεται στο σημείο των βομβαρδισμών και να καταγράφει σκηνές πανικού και, δυστυχώς για ακόμη μια φορά, θανάτους πολιτών.
Περισσότερα από 15 χτυπήματα με βόμβες από τα F-16 των Ισραηλινών έπληξαν διάφορους «στόχους» στην περιοχή Ζίφτα, που βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα από τη Ναμπατιγιέ, μέσα στην «κόκκινη ζώνη» του πολέμου. Πυκνοί καπνοί, συντρίμμια και ισοπεδωμένα κτίρια φαίνονται στα πλάνα του protothema.gr, που κατέγραψε τη στιγμή που σοβαρά τραυματισμένοι πολίτες μεταφέρονταν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της πόλης.
Οι δρόμοι στον Νότιο Λίβανο έχουν μετατραπεί σε ζώνη θανάτου, καθώς μόνο σήμερα τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί από χτυπήματα ακόμη και μέσα σε χριστιανικά χωριά. Ανάμεσα στους νεκρούς και δύο δημοσιογράφοι, των οποίων το αυτοκίνητο χτυπήθηκε απευθείας από ισραηλινό drone.
Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποίοι εργάζονταν σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα και έχασαν τη ζωή τους μαζί με τους οπερατέρ τους.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Αούν καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, τονίζοντας πως: «Πρόκειται για ένα έγκλημα και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στη γη μας».
Η μαύρη λίστα των νεκρών χθες ξεπερνούσε τους 1.120 δυστυχώς, σήμερα ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
