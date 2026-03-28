Τζέι Ντι Βανς: Ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο ακόμα, μέχρι να εξουδετερώσουμε το Ιράν για πολλά χρόνια
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, λέει ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν για «λίγο ακόμα», με στόχο την «εξουδετέρωση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας για «πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ερωτηθείς στο podcast «Benny Show» σχετικά με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου, ο Βανς λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «ολοκληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών μας έργων» και ισχυρίζεται ότι κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να υποστηρίξει ότι οι στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα για να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό ξανά για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει ο Βανς, σε μια σπάνια αναγνώριση ότι όσα έχουν πετύχει στρατιωτικά οι ΗΠΑ δεν θα είναι μόνιμα.


«Μας απειλεί με όλους αυτούς τους τρόπους»

«Αυτή η χώρα μας απειλεί με όλους αυτούς τους τρόπους. Προσπαθούν ακόμα να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός», προσθέτει.

Ο Βανς αναγνωρίζει τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, αλλά τις αποκαλεί «πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Αυτή είναι μια πολύ, πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο Ιράν σε ένα ή δύο χρόνια. Ασχολούμαστε με τις δουλειές. Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά», προσθέτει.
