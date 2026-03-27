Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό έχει αρχίσει έρευνες για δύο ιστιοφόρα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
Tα σκάφη με 9 επιβαίνοντες εξαφανίστηκαν καθ’ οδόν προς την Αβάνα εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών

2 ΣΧΟΛΙΑ
Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έχει αρχίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό δυο ιστιοφόρων με εννέα επιβαίνοντες διαφόρων εθνικοτήτων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα αλλά αγνοούνται.

Δεν διευκρίνισε ούτε τις ταυτότητες, ούτε τις εθνικότητες των μελών των πληρωμάτων τους, ωστόσο σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές ή κέντρα έρευνας και διάσωσης της Γαλλίας· της Πολωνίας· της Κούβας· και των ΗΠΑ.

Από την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστές από διάφορα κράτη αναχωρούν από το Μεξικό με πλοία για να μεταφέρουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που βρέθηκε αντιμέτωπη από τον Φεβρουάριο με πετρελαϊκό αποκλεισμό από την Ουάσιγκτον.

Τα δυο σκάφη που αγνοούνται απέπλευσαν από το Ίσλα Μουχέρες («νησί των γυναικών»), στην πολιτεία Κίντανα Ρο, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, την Παρασκευή· αναμενόταν να φθάσουν στην Αβάνα την Τρίτη ή προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε το μεξικανικό ΠΝ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατή «η επικοινωνία» μαζί τους, ούτε «η επιβεβαίωση της άφιξής τους», εξήγησε.

Σύμφωνα με ομάδα του AFP που επέβαινε σε άλλο σκάφος, το οποίο έφθασε στην Κούβα, σφοδροί άνεμοι και ισχυρά ρεύματα έκαναν δύσκολο το ταξίδι.

Το μεξικανικό ΠΝ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με «τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών καταγωγής των επιβαινόντων» στα δυο ιστιοφόρα για να υπάρξει συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης CASA C-295 Persuader (Airbus Defence) της πολεμικής αεροπορίας, διευκρίνισε το πολεμικό ναυτικό. Πρόσθεσε πως απευθύνει έκκληση στην κοινότητα του πολιτικού και εμπορικού ναυτικού στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού να αναφέρει «χωρίς καθυστέρηση» όποια πληροφορία έχει για τα δυο ιστιοφόρα που αγνοούνται.

Το πρώτο πλοίο στόλου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια έφθασε την Τρίτη στην Κούβα, χώρα που παραμένει βυθισμένη σε ενεργειακή κρίση την οποία επιδείνωσε ο πετρελαϊκός αποκλεισμός των ΗΠΑ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

