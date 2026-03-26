Ποιος ήταν ο Αλιρεζά Τανγκσίρι: Τι σημαίνει ο θάνατος του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι επιπτώσεις στον πόλεμο και την ενέργεια

Την εξουδετέρωση του αρχιτέκτονα του αποκλεισμού τωνανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, απειλώντας πως ο στρατός της χώρας δεν θα σταματήσει και θα συνεχίσει να χτυπά ένα - ένα τα υψηλόβαθμα στελέχη τωνγεννήθηκε στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, και εντάχθηκε νωρίς στο ναυτικό των Φρουρών. Πολέμησε στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ και στον λεγόμενοτη δεκαετία του 1980, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρέθηκαν για πρώτη φορά σε ευθεία αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας.Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του πορείας ανέλαβε τη διοίκηση της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας των Φρουρών στο, ενώ διετέλεσε αναπληρωτής διοικητής για οκτώ χρόνια, από το 2010 έως το 2018, προτού αναλάβει την ηγεσία των ναυτικών δυνάμεων.Τις τελευταίες εβδομάδες είχε υιθετήσει μια ολοένα και πιο επιθετική στάση όσον αφορά τις ενέργειες του Ιράν στον Κόλπο, ιδίως στην περιοχή του Ορμούζ.Την περασμένη εβδομάδα, απείλησε με αντίποινα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, προειδοποιώντας τους πολίτες και τους εργαζόμενους να μείνουν μακριά. «Ο κατάλογος των στόχων μας έχει ενημερωθεί. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Αμερική θεωρούνται πλέον ισοδύναμες με τις αμερικανικές βάσεις και θα δεχθούν πυρά με όλη τη δύναμη», δήλωσε τότε ο Τανγκσίρι.Η είδηση του θανάτου του αποτελεί νέο πλήγμα για την ιρανική ηγεσία, καθώς από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά του Ιράν, σειρά υψηλόβαθμων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων έχει σκοτωθεί σε στοχευμένες επιχειρήσεις.Μεταξύ των σημαντικών απωλειών συγκαταλέγεται και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν,ενώ στις 17 Μαρτίου σκοτώθηκε κοντά στην Τεχεράνη οκορυφαίος πολιτικός και επικεφαλής του συστήματος ασφαλείας της χώρας. Σύμφωνα με αναφορές, στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του.Λίγες ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης,σκοτώθηκε σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, λίγες ώρες μετά από τηλεοπτική του εμφάνιση, κατά την οποία υποστήριξε ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητα ανάπτυξης πυραυλικών συστημάτων παρά τις πιέσεις του πολέμου.Μετά τον θάνατο του, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.Σύμφωνα με τουςαεροπορική επιδρομή στοοδήγησε στον θάνατο του Τανγκσίρι, ο οποίος θεωρούνταν βασικός σχεδιαστής της στρατηγικής αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.