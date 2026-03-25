Ιταλία: 13χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε καθηγήτρια έξω από σχολείο, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει - Ο μαθητής φορούσε μπλούζα που έγραφε "vendetta" και παντελόνι στρατιωτικού τύπου
Η εκπαιδευτικός είναι 57 ετών και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.
Ο 13χρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα που έγραφε "vendetta" και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.
Σε χρόνο ρεκόρ τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Le lingue, la poesia, la musica. Chi è Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di 13 anni https://t.co/LkLIlaz7RS— La Stampa (@LaStampa) March 25, 2026
Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε, όπως προβλέπεται σε, αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξή από ομάδα ψυχολόγων και στην συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.
Nella Bergamasca uno studente di 13 anni ha accoltellato una professoressa nel corridoio di una scuola media. Il giovane indossava una maglietta con scritto “Vendetta”. Nello zaino aveva anche una scacciacani.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/M7JoGDhwUc— Tg1 (@Tg1Rai) March 25, 2026
Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο ο δεκατριάχρονος επιτέθηκε με τον βάρβαρο αυτό τρόπο στην καθηγήτριά του.
Aggressione professoressa a Trescore Balneario: studente con scritta 'vendetta' su maglia e pistola scacciacani nello zaino— LaPresse (@LaPresse_news) March 25, 2026
Il ragazzo, 13 anni e studente di terza media, si è presentato davanti alla docente Chiara Mocchi di 58 anni, prima di accoltellarla indossando pantaloni… pic.twitter.com/yaSt7QV46k
Οι καραμπινιέροι εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους ότι «ήταν μεμονωμένο περιστατικό», ότι δεν εμπλέκονταν άλλα άτομα και ότι «το κίνητρο δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία».
