Ιταλία: 13χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε καθηγήτρια έξω από σχολείο, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό
ΚΟΣΜΟΣ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα καθηγήτρια του μπροστά στην είσοδο σχολείου στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.

Η εκπαιδευτικός είναι 57 ετών και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Ο 13χρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα που έγραφε "vendetta" και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Σε χρόνο ρεκόρ τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του και ένα αεροβόλο πιστόλι.


Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε, όπως προβλέπεται σε, αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξή από ομάδα ψυχολόγων και στην συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Κλείσιμο
Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο ο δεκατριάχρονος επιτέθηκε με τον βάρβαρο αυτό τρόπο στην καθηγήτριά του.

Οι καραμπινιέροι εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους ότι «ήταν μεμονωμένο περιστατικό», ότι δεν εμπλέκονταν άλλα άτομα και ότι «το κίνητρο δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία».

Studente 13enne accoltella una prof a scuola, fermato: aveva una maglia con scritto "Vendetta"
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

