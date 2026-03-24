Η NASA ανακοίνωσε project 20 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης
Εγκαταλείπεται το σχέδιο για σταθμό στην τροχιά της Σελήνης - Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα επτά χρόνια

Σε σημαντική αναθεώρηση της στρατηγικής της για την εξερεύνηση της Σελήνης προχωρά η NASA, καθώς εγκαταλείπει τα σχέδια για ανάπτυξη διαστημικού σταθμού σε σεληνιακή τροχιά και στρέφεται στη δημιουργία μόνιμης βάσης στην επιφάνεια του φυσικού δορυφόρου της Γης μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, σε ένα project 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα κατεύθυνση του προγράμματος ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας Τζάρεντ Άιζακμαν, κατά την έναρξη εκδήλωσης στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον.

Ο Άιζακμαν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο, παρουσίασε σειρά αλλαγών στο πρόγραμμα Artemis, που αποτελεί το βασικό σχέδιο των ΗΠΑ για επιστροφή στη Σελήνη και ανάπτυξη μόνιμης παρουσίας στο διάστημα. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία αποφάσισε να «παγώσει» το έργο του σταθμού Lunar Gateway στη σημερινή του μορφή και να επικεντρωθεί σε υποδομές που θα επιτρέψουν συνεχή επιχειρησιακή δραστηριότητα στην επιφάνεια της Σελήνης.



Ο σταθμός Lunar Gateway, που έχει ήδη κατασκευαστεί σε σημαντικό βαθμό από εταιρείες όπως η Northrop Grumman και η Vantor, πρώην Maxar, προοριζόταν να λειτουργήσει ως διαστημικός σταθμός σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Στο αρχικό σχέδιο θα αποτελούσε ερευνητική πλατφόρμα και ενδιάμεσο σημείο μεταφοράς, όπου οι αστροναύτες θα επιβιβάζονταν σε σεληνιακά σκάφη για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια.

Η μετατροπή των ήδη ανεπτυγμένων συστημάτων σε υποδομές που θα υποστηρίζουν βάση στη Σελήνη θεωρείται τεχνικά σύνθετη διαδικασία. Ο Τζάρεντ Άιζακμαν σημείωσε ότι παρά τις προκλήσεις που αφορούν τον εξοπλισμό και το χρονοδιάγραμμα, είναι εφικτή η αξιοποίηση υφιστάμενων τεχνολογιών και δεσμεύσεων διεθνών συνεργατών για την επίτευξη των νέων στόχων του προγράμματος.

Οι αλλαγές επηρεάζουν συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του Artemis, οδηγώντας εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους σε συνθήκες αυξημένης πίεσης χρόνου.

Η αναδιάρθρωση της στρατηγικής της NASA πραγματοποιείται σε περίοδο εντεινόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα, η οποία προχωρά με το δικό της πρόγραμμα για επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2030. Η επιτάχυνση των αμερικανικών σχεδίων θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της τεχνολογικής και γεωπολιτικής πρωτοκαθεδρίας στο νέο πεδίο της διαστημικής εξερεύνησης.
