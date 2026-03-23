Δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγραέριο πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ και κατευθύνονται σε ινδικά λιμάνια
Δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό την Ινδία πέρασαν σήμερα από τα Στενά του Oρμούζ, μεταφέροντας υγραέριο που είχαν φορτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, αν και γενικά η ναυσιπλοΐα σε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια διαδρομή παραμένει μπλοκαρισμένη.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο αφότου η Τεχεράνη απείλησε ότι θα επιτεθεί σε πλοία που θα επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά, από τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου παγκοσμίως.

Το δεξαμενόπλοιο Pine Gas πέρασε από τα Στενά, ακολουθούμενο από το Jag Vasant, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic.

Το Pine Gas έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι είναι «ινδικό πλοίο με (ινδικό) πλήρωμα», σύμφωνα με άλλον εξειδικευμένο ιστότοπο, τον LSEG.

Το υπουργείο Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία φέρουν ινδική σημαία και μεταφέρουν περισσότερους από 92.000 τόνους LPG. Αναμένεται ότι θα φτάσουν σε ινδικά λιμάνια γύρω στις 26-28 Μαρτίου.

Μια κυβερνητική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι Aρχές έδωσαν οδηγίες στα δύο πλοία να περάσουν τα Στενά πλέοντας κατά μήκος των ακτών του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Kpler, ένα άλλο τάνκερ που μετέφερε προϊόντα πετρελαίου πέρασε στις 21 Μαρτίου και κατευθύνεται και αυτό στην Ινδία.
