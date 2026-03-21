Ανάλυση Reuters: Ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο στον πόλεμο με το Ιράν
Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται απομονωμένες και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις για σύντομη επιχείρηση
Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν, αντιμετωπίζοντας μια κρίση που δείχνει να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.
Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται απομονωμένες από τους παραδοσιακούς συμμάχους τους και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις του Τραμπ για μια «σύντομη επιχείρηση».
«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή. «Αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν αποτελέσματα: Πολλοί κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί, μεγάλο μέρος του ναυτικού έχει καταστραφεί και οι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν σημαντικά περιοριστεί. «Αυτό συνιστά αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», τόνισε.
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, χωρίς σαφή ένδειξη για την επόμενη στρατηγική του κίνηση. Μπορεί να κλιμακώσει τις επιθέσεις, ακόμη και με κατάληψη ενεργειακών κόμβων όπως το νησί Χαργκ ή ανάπτυξη δυνάμεων κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή, αντιμετωπίζοντας αντίσταση από την αμερικανική κοινή γνώμη.
Από την άλλη, η κήρυξη «νίκης» και η απόσυρση θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους στον Κόλπο, αφήνοντας τους αντιμέτωπους με ένα αποδυναμωμένο αλλά ακόμα επικίνδυνο Ιράν, ικανό να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και πιθανώς να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.
Ο πόλεμος φαίνεται να δοκιμάζει και τη στήριξη της βάσης του Τραμπ στο κίνημα MAGA. Αν και εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη, αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση της ανόδου των τιμών καυσίμων και η περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη βάση αυτή.
