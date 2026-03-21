Η ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ στη Χαμάς: Πλήρης αφοπλισμός για ανοικοδόμηση της Γάζας
«Η σύγκρουση στο Ιράν δίνει στη Χαμάς τον χρόνο που χρειάζεται, καθώς ΗΠΑ, Ισραήλ και οι αραβικοί εταίροι είναι απασχολημένοι αλλού», λέει Αμερικανός διπλωμάτης
Το επιτελείο ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε σιωπηλά στη Χαμάς μια γραπτή πρόταση για την παράδοση όλων των όπλων της, ως προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
Όπως μετέδωσε το NPR, οι μεσολαβητές παρέδωσαν την πρόταση στη Χαμάς κατά τη διάρκεια διπλωματικών συναντήσεων στην Αίγυπτο την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρόταση προβλέπει ότι όλα τα οπλοστάσια στη Γάζα θα παραδοθούν σε νέα μεταβατική ηγεσία, η οποία θα έχει αποκλειστική ευθύνη για τα όπλα στην περιοχή.
Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο NPR, η Χαμάς έχει παραλάβει την πρόταση, αλλά περιμένει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν πριν αποφασίσει για την απάντησή της. Όπως επισημαίνει ο πρώην υψηλόβαθμος διπλωμάτης του υπουργείου Εξωτερικών και του Λευκού Οίκου, Ρόμπερτ Ντάνιν, «η σύγκρουση στο Ιράν δίνει στη Χαμάς τον χρόνο που χρειάζεται, καθώς ΗΠΑ, Ισραήλ και οι αραβικοί εταίροι είναι απασχολημένοι αλλού».
Ο στόχος της πρότασης είναι σαφής: η παράδοση των όπλων θα ανοίξει τον δρόμο για την ανασυγκρότηση της Γάζας, ένα σχέδιο που, όπως έχει δηλώσει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει και η ισραηλινή πλευρά. Όπως εξηγεί ο Νικολάι Μλαντένοφ, εκπρόσωπος του προγράμματος ειρήνης του Τραμπ, η ιδέα ενός πλήρους αφοπλισμού της Χαμάς «δεν είναι απαγορευτική», αλλά τίθεται το ερώτημα πότε, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο κόστος θα μπορούσε να γίνει.
Η πρόταση εντάσσεται σε μια στρατηγική που προσπαθεί να συνδυάσει ασφάλεια, ανοικοδόμηση και πολιτική σταθερότητα, προσφέροντας στη Χαμάς κίνητρο για συμμετοχή σε μια ειρηνική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται άμεση παραίτηση από την πολιτική της επιρροή.
