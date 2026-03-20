Επιχείρηση - μαμούθ στο Λος Άντζελες για να σωθούν 700 σκύλοι και γάτες, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, βίντεο
Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που αφορούσε κατηγορίες κακοποίησης ζώων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες
Όπως αναφέρουν οι LA Times, νωρίτερα, η Υπηρεσία Φροντίδας Ζώων και Ελέγχου του Λος Άντζελες (Los Angeles County Department of Animal Care and Control) πραγματοποίησε μία επιχείρηση διάσωσης ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζομένων, πάνω από 700 ζώα, κυρίως σκύλοι και γάτες, βρέθηκαν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες.
Κατηγορίες για κακοποίηση ζώωνΗ επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που αφορούσε κατηγορίες κακοποίησης ζώων, όπως αμέλεια και συνωστισμός, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες. Ενώ δεν έγιναν συλλήψεις και δεν έχουν υποβληθεί κατηγορίες, η επιχείρηση αυτή προκάλεσε αίσθηση καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης ζώων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή κι ίσως και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 70 εργαζόμενοι από την Υπηρεσία Φροντίδας Ζώων του Λος Άντζελες, με τη βοήθεια άλλων φιλοζωικών οργανισμών.
JUST IN: Los Angeles authorities are currently carrying out potentially the largest animal rescue operation in United States history.— Collin Rugg (@CollinRugg) March 20, 2026
L.A. officials are reportedly removing an estimated 700 dogs and cats from a property in Antelope Valley.
Σε πίεση οι αρμόδιες υπηρεσίεςΤα ζώα, που βρίσκονταν υπό την ευθύνη της οργάνωσης Rock N Pawz, μεταφέρθηκαν για ιατρική εξέταση. Όσα χρειάζονταν ιατρική φροντίδα αποστάλθηκαν σε κοντινές κτηνιατρικές κλινικές.
Η επιχείρηση έθεσε σε πίεση τις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Φροντίδας Ζώων, με την υπηρεσία να προειδοποιεί το κοινό για πιθανά μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στα κέντρα φροντίδας λόγω της έκτακτης ανάγκης.
A rescue operation was underway for hundreds of dogs and cats at a property in Lake Hughes Friday morning.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 20, 2026
Officials estimate there are some 700 dogs and cats on the property. They were in the custody of Christine De Anda of Rock N Paws Animal Rescue.
Για να βοηθήσουν στη διάσωση των ζώων, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι τα κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, με στόχο να βρουν σπίτια για κάποια από τα ζώα.
