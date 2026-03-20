Επιχείρηση - μαμούθ στο Λος Άντζελες για να σωθούν 700 σκύλοι και γάτες, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, βίντεο
Η μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης ζώων συντροφιάς στην ιστορία του Λος Άντζελες και ίσως και των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις αρμόδιες Αρχές, όπου 700 συνολικά γάτες και σκύλοι απομακρύνθηκαν από χώρο στο Λέικ Χιουζ.

Όπως αναφέρουν οι LA Times, νωρίτερα, η Υπηρεσία Φροντίδας Ζώων και Ελέγχου του Λος Άντζελες (Los Angeles County Department of Animal Care and Control) πραγματοποίησε μία επιχείρηση διάσωσης ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζομένων, πάνω από 700 ζώα, κυρίως σκύλοι και γάτες, βρέθηκαν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες.

Κατηγορίες για κακοποίηση ζώων

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που αφορούσε κατηγορίες κακοποίησης ζώων, όπως αμέλεια και συνωστισμός, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες. Ενώ δεν έγιναν συλλήψεις και δεν έχουν υποβληθεί κατηγορίες, η επιχείρηση αυτή προκάλεσε αίσθηση καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης ζώων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή κι ίσως και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

 Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 70 εργαζόμενοι από την Υπηρεσία Φροντίδας Ζώων του Λος Άντζελες, με τη βοήθεια άλλων φιλοζωικών οργανισμών.

Σε πίεση οι αρμόδιες υπηρεσίες

Τα ζώα, που βρίσκονταν υπό την ευθύνη της οργάνωσης Rock N Pawz, μεταφέρθηκαν για ιατρική εξέταση. Όσα χρειάζονταν ιατρική φροντίδα αποστάλθηκαν σε κοντινές κτηνιατρικές κλινικές.

Η επιχείρηση έθεσε σε πίεση τις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Φροντίδας Ζώων, με την υπηρεσία να προειδοποιεί το κοινό για πιθανά μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στα κέντρα φροντίδας λόγω της έκτακτης ανάγκης.


Για να βοηθήσουν στη διάσωση των ζώων, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι τα κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, με στόχο να βρουν σπίτια για κάποια από τα ζώα.
Thema Insights

