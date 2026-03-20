Υπό έρευνα ο Γκουστάβο Πέτρο στις ΗΠΑ, εξετάζεται για σχέσεις με εμπόρους ναρκωτικών και παράνομες προεκλογικές δωρεές
Υπό ποινική έρευνα από τουλάχιστον δύο γραφεία Αμερικανών ομοσπονδιακών εισαγγελέων, βρίσκεται ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο για πιθανές επαφές με εμπόρους ναρκωτικών και δωρεές στην προεκλογική του εκστρατεία, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση και τους οποίους επικαλούνται οι New York Times.
Ο Πέτρο, ο οποίος διατηρεί... ασταθείς σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ερευνάται για φερόμενες σχέσεις του με εμπόρους ναρκωτικών και για πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από παράνομους δωρητές. Οι έρευνες διεξάγονται από τα γραφεία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν και αφορούν κυρίως το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.
Η έρευνα εξετάζει την πιθανότητα συμμετοχής του Πέτρο σε συναντήσεις με εμπόρους ναρκωτικών και αν η προεκλογική του εκστρατεία έλαβε χρηματικά ποσά από αυτούς. Οι εν λόγω έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, και δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσουν σε ποινικές κατηγορίες.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κολομβίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί έντονη κριτική στον Κολομβιανό πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά χρησιμοποιεί τέτοιου τύπου έρευνες ως εργαλείο πίεσης στους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτήρισε τον Πέτρο «άρρωστο άνθρωπο», ενώ επιδιώκει, με τον τρόπο αυτό, να ασκήσει πίεση για μεγαλύτερη συνεργασία με την Κολομβία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο και ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή.
Στο μεταξύ, ο Πέτρο συνεχώς αρνείται ότι έχει οποιεσδήποτε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του έχει σημειώσει επιτυχίες στην καταπολέμηση της καλλιέργειας κόκας και στη σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών. Ωστόσο, η κατηγορία περί χρηματοδότησης από παράνομες δωρεές δεν έχει διαψευστεί πλήρως.
