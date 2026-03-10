Ο πρόεδρος της Κολομβίας επικρίνει τον αποκλεισμό από τη συμμαχία Τραμπ κατά των καρτέλ

Ο Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι η χώρα του είναι «απαραίτητη» στον αγώνα κατά της κοκαΐνης και χαρακτήρισε ανεπαρκή τη νέα συμμαχία 17 χωρών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος