ΗΠΑ: Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους
ΗΠΑ: Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους

Του έγραφε «δεν θέλω να σε χάσω» και απείλησε να αυτοκτονήσει αν εκείνος έβαζε τέλος στην ανάρμοστη σχέση τους

ΗΠΑ: Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους
Τις σεξουαλικές επαφές που είχε με 16χρονο μαθητή παραδέχθηκε η 29χρονη παντρεμένη καθηγήτρια Μαντλίν Γκρέγκορι που συνελήφθη τη Δευτέρα ακριβώς απέναντι από το Sprague High School στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ όπου δίδασκε.

Η 29χρονη περιέγραψε, μάλιστα, στους αστυνομικούς ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο τόσο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας όσο και μέσα σε θάμνους κοντά στα γήπεδα τένις του σχολείου.

Την αστυνομία ενημέρωσε η μητέρα του αγοριού μία ημέρα μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού βρήκε μηνύματα στο κινητό του γιου της — συμπεριλαμβανομένου, όπως φέρεται, ενός στο οποίο η 29χρονη έγραφε «δεν θέλω να σε χάσω», όταν ο 16χρονος προσπάθησε να τερματίσει τη σχέση.

ΗΠΑ: Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους
H 29χρονη παντρεμένη καθηγήτρια Μαντλίν Γκρέγκορι


Η ανάρμοστη σχέση καθηγήτριας και μαθητή καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας καθώς στα βίντεο φαίνεται ότι η Γκρέγκορι έμενε συχνά μόνη με το αγόρι μετά το σχολείο, παρόλο που εκείνος είχε καλούς βαθμούς.

Ο 16χρονος ήταν μαθητής της 29χρονης για δύο χρόνια και είχε γίνει ακόμη και βοηθός της αλλά, όπως είπε η μητέρα του, άρχισε να περνά περισσότερο χρόνο με την καθηγήτριά του από τον Σεπτέμβριο. Η ίδια υποστήριξε ότι οι δύο τους περνούσαν χρόνο μαζί μετά το σχολείο — ακόμη και τα Σαββατοκύριακα - με τις υποψίες της να φουντώνουν όταν αντιλήφθηκε ότι ο ανήλικος έστελνε συνεχώς μηνύματα μέχρι αργά τη νύχτα.

Sprague High School teacher arrested for alleged sexual conduct with a minor
Από τα μηνύματα προέκυψε ότι η δασκάλα εκμυστηρευόταν στον ανήλικο προσωπικά προβλήματα στον γάμο της, αναφέροντας πιθανό διαζύγιο. «Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά δεν θέλω να σε χάσω» έγραφε η 29χρονη σε ένα από τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η καθηγήτρια είχε «διατάξει» τον ανήλικο να μην βγει ραντεβού με κανέναν άλλο από το σχολείο ή την πόλη που έμεναν με τον 16χρονο να ισχυρίζεται ότι είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη σχέση τους αλλά η 29χρονη είχε απειλήσει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.
34 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

