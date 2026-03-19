Πάνω από 130 στόχους χτύπησε η ισραηλινή αεροπορία στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σήμερα, λένε οι IDF
Οι στοχευμένες επιθέσεις περιλάμβαναν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, drones και συστήματα αεράμυνας
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) επιτέθηκε σε περισσότερους από 130 στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF). Οι στοχευμένες επιθέσεις περιλάμβαναν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, drones και συστήματα αεράμυνας, σε μία εξέλιξη που επιτείνει δραματικά τη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε πάνω από 130 στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες περιοχές του δυτικού και κεντρικού Ιράν κατά το τελευταίο 24ωρο. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV/drones) και θέσεις αεράμυνας, σύμφωνα με δηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).
Παράλληλα, η σύγκρουση έχει προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή αναταραχή, καθώς ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, και οι αμυντικές δυνάμεις προσπαθούν να αναχαιτίσουν το κύμα εξοπλισμένων επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.
Η τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει σύγκρουσης που έχει ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένα πλήγματα εκατέρωθεν και σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα — με χιλιάδες χτυπημένους στόχους από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, και διαρκείς αντιπαραθέσεις συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικών εγκαταστάσεων.
Αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΙράνΗ εκστρατεία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής δράσης που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και οι επιθέσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Σύμφωνα με άλλες στρατιωτικές πηγές, οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο να «αποδυναμώσουν» τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής βαλλιστικών πυραύλων και των συστημάτων αεράμυνας που θα μπορούσαν να απειλήσουν ισραηλινά εδάφη ή συνεργαζόμενες δυνάμεις.
