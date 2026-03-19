Η «μοναχική» φωτογραφία του Όρμπαν στη Σύνοδο Κορυφής, κάθισε μακριά όταν άρχισε να μιλά ο Ζελένσκι
Από τις πίσω σειρές παρακολούθησε την τοποθέτηση του Ουκρανού πρόεδρου ο Ούγγρος ηγέτης, που αντιτίθεται στην παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία
Σε εξέλιξη είναι η σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με ο Βίκτορ Όρμπαν να αντιτίθεται σθεναρά στην βοήθεια ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.
Ενδεικτική της αντίθετης στάσης του Όρμπαν, είναι μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου φαίνεται ο Ούγγρος πρωθυπουργός να έχει αποχωρήσει από τη θέση του και να κάθεται μόνος του στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων, ενώ στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Δείτε τη φωτογραφία
Στην τοποθέτησή του, ο Ζελένσκι επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το πακέτο των 90 δισ. ευρώ αναμένεται να δοθεί για την αγορά από την Ουκρανία αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot μέσω της Λίστας Προτεραιοποιημένων Αναγκών της Ουκρανίας (PURL), της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ που συντονίζει την προμήθεια αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών για το Κίεβο.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να βρούμε πυραύλους για τα συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
«Γι’ αυτό το πρόγραμμα PURL είναι χρήσιμο», πρόσθεσε. «Γνωρίζουμε ότι δεν αρέσει σε όλους η ιδέα να χρησιμοποιηθεί μέρος των 90 δισεκατομμυρίων για την αγορά πυραύλων Patriot μέσω του PURL, εάν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές» είπε, αναφερόμενος στους κανονισμούς του δανείου, που περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους και επιτρέπουν τη στροφή από την αγορά ευρωπαϊκού εξοπλισμού, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζελένσκι: Τα 90 δισ. να δοθούν για την αγορά αμερικανικών patriot
