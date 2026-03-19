Ερευνα του FBI σε βάρος του Τζο Κεντ: Δύο ημέρες μετά την παραίτησή του από το Κέντρο Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Παραίτηση Αντιτρομοκρατική ΗΠΑ

Πρόκειται για τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ - «Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξω τον πόλεμο», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του

10 ΣΧΟΛΙΑ
Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) έχει αρχίσει έρευνα σε βάρος ενός πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο οποίος παραιτήθηκε την Τρίτη (17/3) για να διαμαρτυρηθεί κατά του πολέμου που διεξάγεται εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times και το CBS.

Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, το FBI άρχισε έρευνα εναντίον του Τζο Κεντ ως ύποπτου για διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα φέρεται ότι είχε αρχίσει πριν από την παραίτηση του Κεντ.

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξω τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν», είχε ανακοινώσει την Τρίτη ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, στην επιστολή παραίτησής του που απηύθυνε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποίησε μέσω του X.

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε προσθέσει ο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει δηλώνοντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο ότι ο Τζο Κεντ ήταν «πολύ αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια» και ότι η παραίτησή του είναι «καλό πράγμα».

Ο Τζο Κεντ είχε διορισθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ επικεφαλής του Κέντρου που ήταν αρμόδιο για να αναλύει και να συντονίζει την απάντηση των ΗΠΑ στις τρομοκρατικές απειλές και με το αξίωμα αυτό ήταν ο κύριος σύμβουλος του προέδρου σε θέματα αντιτρομοκρατίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

