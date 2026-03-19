Τραγωδία στο Τσαντ: Επιθέσεις με drone από το Σουδάν σκοτώνουν τουλάχιστον 16 ανθρώπους
Ο πόλεμος στο Σουδάν επεκτείνεται στο Τσαντ, με επίθεση από μη επανδρωμένο όχημα να προκαλεί δεκάδες θύματα στην παραμεθόρια πόλη Τίνε

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ερχόμενο από το Σουδάν εξαπέλυσε πύραυλο σκοτώνοντας τουλάχιστον δεκαπέντε ανθρώπους στην παραμεθόρια πόλη Τίνε του Τσαντ, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές.

«Θρηνούμε από 15 ως 16 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από drone που ήρθε από το Σουδάν (...) στην Τίνε, στο Τσαντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός αξιωματούχος ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν» σε επίθεση «drone των ΔΤΥ» χθες Τετάρτη το βράδυ στην Τίνε, επιβεβαίωσε πηγή του ίδιου πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις του Τσαντ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, στον οποίο εμπλέκονται από τον Απρίλιο του 2023 ο τακτικός στρατός και οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), συνεχίζει να εξαπλώνεται στο Τσαντ, όπου η κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη Φεβρουαρίου να κλείσει τα σύνορα, έπειτα από «επανειλημμένες επιδρομές» ομάδων ενόπλων που εμπλέκονται στην ένοπλη σύρραξη.

Ο πρόεδρος του Τσαντ Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί συγκάλεσε χθες Τετάρτη το βράδυ το συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας και διέταξε τον στρατό του να «ανταποδίδει από απόψε κάθε επίθεση προερχόμενη από το Σουδάν», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιοποιήθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από το Σουδάν προκάλεσε ζημιές στα τέλη Φεβρουαρίου στην Τίνε, όπου είχαν ήδη σκοτωθεί 15 στρατιωτικοί και 8 πολίτες εξαιτίας του πολέμου από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Νταρφούρ, αχανής περιοχή στο δυτικό Σουδάν, που συνορεύει με το Τσαντ, ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ, μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ τον Οκτώβριο. Την 21η Φεβρουαρίου, ανέφεραν πως κατέλαβαν την παραμεθόρια πόλη Τίνα, δίδυμη της Τίνε στη Τσαντ· οι δυο πόλεις δεν χωρίζονται παρά από ποτάμι που είναι κατά κανόνα ξερό.

Με μήκος σχεδόν 1.400 χιλιομέτρων και σε περιοχή καλυπτόμενη από έρημο, τα σύνορα του Τσαντ και του Σουδάν παραμένουν πορώδη και πολύ δύσκολο να ελεγχθούν.

Στο ίδιο το Σουδάν, ο εμφύλιος πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει αναγκάσει άλλους 12 και πλέον εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, από τους οποίος σχεδόν ένα εκατομμύριο είναι πρόσφυγες στο Τσαντ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
