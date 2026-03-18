Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Φυλακή για 7 χρόνια πρότεινε ο εισαγελέας για τον γιο της πριγκίπισας της Νορβηγίας: Οι βαριές κατηγορίες και οι βιασμοί
Φυλακή για 7 χρόνια πρότεινε ο εισαγελέας για τον γιο της πριγκίπισας της Νορβηγίας: Οι βαριές κατηγορίες και οι βιασμοί
Ο γιος της Μέτε Μάριτ είναι αντιμέτωπος με φυλακή, ενώ η υγεία της ίδιας παρουσίασε νέα επιδείνωση
Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Νορβηγία και έχει φέρει στο προσκήνιο τη βασιλική οικογένεια. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών, καθώς η εισαγγελία πρότεινε την επιβολή ποινής φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών.
Η δίκη που εκτυλίσσεται στο Όσλο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η υπόθεση συνδέεται με πρόσωπο που ανήκει στο περιβάλλον της μοναρχίας, ενώ οι κατηγορίες κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές.
Σε βάρος του 29χρονου έχουν απαγγελθεί συνολικά 40 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τέσσερις για βιασμό, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την εισαγγελία σε περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν ενώ τα θύματα κοιμούνταν, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του κατηγορούμενου. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για καταγραφή των πράξεων, στοιχείο που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και συνεχίζεται με καθυστερήσεις, καθώς προέκυψαν προβλήματα υγείας του δικαστή. Παρά την εξέλιξη της δίκης, η έκδοση απόφασης δεν αναμένεται σύντομα, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αρκετούς μήνες μέχρι την ετυμηγορία.
Κατά την αγόρευσή του στο δικαστήριο του Όσλο, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, περιγράφοντας τον κατηγορούμενο ως έναν άνθρωπο που «παίρνει ό,τι θέλει», υπογραμμίζοντας έλλειψη σεβασμού τόσο προς τους κοινωνικούς κανόνες όσο και προς τις γυναίκες.
Αν και ξεκαθάρισε ότι η κρίση του δικαστηρίου πρέπει να βασιστεί στις πράξεις και όχι στην προσωπικότητα, σκιαγράφησε ένα προφίλ που, σύμφωνα με την κατηγορία, δείχνει συστηματική παραβίαση ορίων και συναίνεσης.
Η αγόρευση ήρθε ως απάντηση και στην απολογία του ίδιου του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως «τέρας» και «αντικείμενο μίσους για όλη τη Νορβηγία», μιλώντας για έντονη ψυχολογική πίεση, απομόνωση και κατάθλιψη.
Ο εισαγγελέας αντέτεινε ότι «κανείς δεν είναι τέρας», επιμένοντας όμως ότι τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί αποτυπώνουν μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που αγνοεί τη συναίνεση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Νορβηγία, καθώς αφορά πρόσωπο που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια, αναδεικνύοντας ζητήματα ισότητας απέναντι στον νόμο και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, έχει ανοίξει ευρύτερο διάλογο για θέματα έμφυλης βίας, συναίνεσης και κοινωνικής ευθύνης.
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.
Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.
Η δίκη που εκτυλίσσεται στο Όσλο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η υπόθεση συνδέεται με πρόσωπο που ανήκει στο περιβάλλον της μοναρχίας, ενώ οι κατηγορίες κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές.
Σε βάρος του 29χρονου έχουν απαγγελθεί συνολικά 40 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τέσσερις για βιασμό, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την εισαγγελία σε περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν ενώ τα θύματα κοιμούνταν, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του κατηγορούμενου. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για καταγραφή των πράξεων, στοιχείο που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και συνεχίζεται με καθυστερήσεις, καθώς προέκυψαν προβλήματα υγείας του δικαστή. Παρά την εξέλιξη της δίκης, η έκδοση απόφασης δεν αναμένεται σύντομα, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αρκετούς μήνες μέχρι την ετυμηγορία.
Κατά την αγόρευσή του στο δικαστήριο του Όσλο, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, περιγράφοντας τον κατηγορούμενο ως έναν άνθρωπο που «παίρνει ό,τι θέλει», υπογραμμίζοντας έλλειψη σεβασμού τόσο προς τους κοινωνικούς κανόνες όσο και προς τις γυναίκες.
Αν και ξεκαθάρισε ότι η κρίση του δικαστηρίου πρέπει να βασιστεί στις πράξεις και όχι στην προσωπικότητα, σκιαγράφησε ένα προφίλ που, σύμφωνα με την κατηγορία, δείχνει συστηματική παραβίαση ορίων και συναίνεσης.
Η αγόρευση ήρθε ως απάντηση και στην απολογία του ίδιου του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως «τέρας» και «αντικείμενο μίσους για όλη τη Νορβηγία», μιλώντας για έντονη ψυχολογική πίεση, απομόνωση και κατάθλιψη.
Ο εισαγγελέας αντέτεινε ότι «κανείς δεν είναι τέρας», επιμένοντας όμως ότι τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί αποτυπώνουν μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που αγνοεί τη συναίνεση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Νορβηγία, καθώς αφορά πρόσωπο που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια, αναδεικνύοντας ζητήματα ισότητας απέναντι στον νόμο και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, έχει ανοίξει ευρύτερο διάλογο για θέματα έμφυλης βίας, συναίνεσης και κοινωνικής ευθύνης.
Επιδεινώνεται η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-ΜάριτΣημειώνεται ότι νέα επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Λόγω αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα δεν αναμένεται να εμφανιστεί δημοσίως την επόμενη εβδομάδα όταν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα επισκεφθεί τη Νορβηγία.
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.
Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.
Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πιέσεις αφότου αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύκροτη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
