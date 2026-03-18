Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος, δείτε βίντεο
Το ύψους 16 μέτρων άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε να «κοιτάει» την κοιλάδα Μπεκάα
Ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε πριν από μερικά 24ωρα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο.
Το ύψους 16 μέτρων άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε να «κοιτάει» την κοιλάδα Μπεκάα στην οποία το 2016 είχαν εκτυλιχθεί βομβαρδισμοί από το Ισλαμικό Κράτος.
Όπως αναφέρει ο τοπικός δήμος, το άγαλμα κατασκευάστηκε με δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ ώστε να αποτελέσει έμβλημα της πίστης και της αντοχής σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ.
«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του λιβανέζικου δήμου.
🇱🇧✝️🙏— ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 18, 2026
ESTATUA DE JESÚS EN LA FRONTERA LÍBANO-SIRIA
Una imponente figura de Cristo Redentor se alza como faro de paz en zona de eterno conflicto.
En el pueblo cristiano de Al-Qaa, en el valle de la Bekaa, se inauguró recientemente… pic.twitter.com/CGUzJfloRL
#Lebanon has just raised one of the largest statues of #Jesus the Redeemer in the #MiddleEast, on Jabal al-Salib in Al Qaa, overlooking the Bekaa plain. A symbol of faith and hope, the wider religious site is still under construction as work on the church continues. pic.twitter.com/3617kRTE3P— Eastern christians (@Easternchristns) March 16, 2026
