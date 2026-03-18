Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Άγαλμα Συρία ISIS Χριστός

Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος, δείτε βίντεο

Το ύψους 16 μέτρων άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε να «κοιτάει» την κοιλάδα Μπεκάα

Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος, δείτε βίντεο
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε πριν από μερικά 24ωρα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο.

Το ύψους 16 μέτρων άγαλμα τοποθετήθηκε στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα ώστε να «κοιτάει» την κοιλάδα Μπεκάα στην οποία το 2016 είχαν εκτυλιχθεί βομβαρδισμοί από το Ισλαμικό Κράτος.



Όπως αναφέρει ο τοπικός δήμος, το άγαλμα κατασκευάστηκε με δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ ώστε να αποτελέσει έμβλημα της πίστης και της αντοχής σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ.



«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του λιβανέζικου δήμου.

Κλείσιμο
Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος, δείτε βίντεο

Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος
26 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

